Якутия стала финалистом международной премии «Лучшие практики с участием граждан»

Впервые в истории Российской Федерации Якутия стала финалистом конкурса международной Премии IOPD «Лучшие практики с участием граждан».

Первого июня 2018 года якутская Программа поддержки местных инициатив впервые в истории Российской Федерации стала финалистом конкурса Премии IOPD «Лучшие практики с участием граждан» и вошла в двадцатку лучших проектов партисипаторного* бюджетирования в мире.

Премия IOPD «Лучшая практика с участием граждан» ежегодно предоставляется Международной обсерваторией по демократии (IOPD) для признания заслуг перед мировым сообществом в работе с гражданами, осуществляемой государственными и местными органами власти. Заявка на участие в международном конкурсе подана Министерством финансов Республики Саха (Якутия), являющимся куратором региональной Программы поддержки местных инициатив.

Международная обсерватория по демократии с участием (IOPD) охватывает более чем 800 городов мира, ассоциаций, организаций и исследовательских центров, заинтересованных в изучении, обмене лучшими практиками и применении демократического опыта в местном самоуправлении с целью расширения работы с инициативами граждан, внедрения демократических принципов работы в государственных и муниципальных органах власти (https://oidp.net).

Реализация региональных Программ поддержки местных инициатив и иных практик инициативного бюджетирования в Российской Федерации является одним из приоритетов работы Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного банка.

Республика Саха (Якутия) реализует Программу с 2017 года. Начиная с 2018 года в республиканскую Программу поддержки местных инициатив вовлечены все муниципальные образования республики, за исключением городского округа «город Якутск». На финансирование проектов, выбираемых населением путем прямого голосования, в 2018 году предусмотрены средства государственного бюджета в объеме 500 млн. рублей

Программа поддержки местных инициатив получила широкое общественное признание и доверие – непосредственное участие в Программе в 2018 году приняло более четверти населения участвующих муниципальных образований (165 тыс. человек — в предварительных собраниях по выбору проектов, 82 тысячи в итоговых собраниях). На конкурс 2018 года подано свыше 500 заявок от 376 муниципалитетов или более 80% от общего числа муниципальных образований на территории региона, включая северные и арктические.

Самый весомый фактор для победы — это активность (численность) населения, которое присутствовало на собрании при выборе того или иного проекта. Дополнительные баллы получили те проекты, которые население и местный бизнес поддержало не только денежным, но и не денежным вкладом: проведением субботников, выделением строительных материалов и спецтехники. Условиями конкурса предусмотрено, что реализация проектов завершится в течение одного календарного года. Какие проекты выбрало население в 2018 году? Лидерами по голосованию стали объекты водо- и теплоснабжения, обустройство спортивных площадок, содержание дорог и благоустройство территорий.

«Мы констатируем высокий интерес к программе со стороны населения и муниципальных образований и заинтересованность участия в нем. Достигнутые результаты, а также достаточно высокое качество документов, подготовленных непосредственно в муниципальных поселениях свидетельствуют о возможности и готовности муниципальных образований Республики Саха (Якутия) и населения реализовывать и более масштабные проекты, связанные с участием граждан», — подчеркнул министр финансов Якутии Валерий Жондоров.

*Партисипаторный бюджет (Participatory Budget) — местный бюджет, разработанный и утвержденный с участием общественности – это финансовый план совместного управления, осуществляемого гражданами и местными органами власти.