Якутия простилась с Михаилом Спиридоновым

17 августа в Ленском объединенном речном пароходстве прошла гражданская панихида по Герою Социалистического труда, ветерану ЛОРПа М.Ф.Спиридонову. В последний путь ветерана водного транспорта проводили – первый заместитель Председателя Правительства РС(Я) А.З.Колодезников, министр транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) А.Е.Тарасов, генеральный директор ПАО «ЛОРП» С.А.Ларионов, глава МО «Кобяйский улус» И.Н.Спиридонов, председатель Ленского баскомфлота О.Н.Поцелуйко, представители ГС «Ил Тумэн», министерств и ведомств республики, Администрации Ленского бассейна, Госморречнадзора, коллектив Ленского пароходства, ветераны Жатайской БТЭФ, семья, близкие и друзья покойного.

Герой Социалистического труда, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, золотой медали «Серп и Молот», высшего Ордена Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда», заслуженный работник транспорта Российской Федерации, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), Почетный гражданин Республики Саха (Якутия), Почетный гражданин Кобяйского улуса (района) М.Ф.Спиридонов скончался 14 августа на 88-ом году жизни в г.Якутск.

М.Ф.Спиридонов более 35 лет проработал в Ленском объединённом речном пароходстве, 26 из которых в должности капитана крупнотоннажных судов, таких как «50 лет Якутской АССР», «Советская Якутия». Вся его жизнь – это яркий пример служения отечеству, речному флоту и воспитанию молодого поколения речников.

Ушёл из жизни настоящий профессионал, скромный в жизни труженик, верный друг и товарищ. Мы будем помнить всегда нашего легендарного капитана, нашего Героя и передавать молодому поколению речников его заветы – работать профессионально, добросовестно и жить честно. Пусть земля будет пухом…

М.Ф.Спиридонов похоронен на Маганском кладбище. Экипажи пароходства попрощались с ветераном флота Ленского бассейна прощальным гудком.