Якутия просит у МЧС еще один самолет-амфибию

Якутия направила в МЧС России заявку на выделение еще одного самолета-амфибии для тушения пожаров.

«Мы запросили у МЧС дополнительный Бе-200. В части вызова искусственных осадков надо оперативно отрабатывать в Горном и Намском районах, пока условия позволяют», — цитирует пресс-служба главы и правительства региона первого вице-премьера Алексея Колодезникова.

Самолет-амфибия Бе-200 совершает ежедневные полеты. В Намском и Горном районах для борьбы с огнем задействуют вертолет Ми-8, сообщает РИА Новости.

Планируется привлечь Ан-26 для вызова искусственных осадков. 23 человека из авиалесоохраны Амурского авиаотделения работают в Горном районе, 21 человек Амурского авиаотделения и пять специалистов-взрывников ФБУ «Авиалесоохрана» находятся на пожарах Намского района. Кроме того, из Читы должны приехать 35 парашютистов-десантников.