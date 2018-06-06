Якутия присоединилась к международной акции «Чистые берега Евразии»

Во Всемирный день окружающей среды, который отмечается 5 июня, Якутия приняла участие в Международной акции «Чистые берега Евразии». В этот день студенты, общественники и активисты города вышли на уборку озер Сайсары и Сергелях.

За полдня из берегов двух озер столицы было собрано свыше двух тонн мусора. Организатором мероприятия выступила Отделение Русского географического общества в Якутии. Со организатором — Якутская сельскохозяйственная академия, в части привлечения к акции высших и среднеспециальных учебных заведений. Общественное движение по развитию социальной жизни жителей г. Якутска «Горожанин» стали координаторами акции ГО «г. Якутск».

«Озера Евразии являются уникальным и бесценным источником жизни. Они играют важную роль в экономическом, экологическом, культурном и образовательном развитии региона. Наша республика очень богата озерами, свыше 800 тысяч в регионе. Но к сожалению, в наше время очень остро стоит вопрос загрязнения воды и водоемов. Каждый год в реки и озера по всей только России попадают тысячи тонн отходов от химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Решать глобальные проблемы станет намного проще, если каждый из нас попробует внести хотя бы маленькую долю своего участия в сохранении природы»,— отметил в своем выступлении председатель Якутского регионального Отделения Русского географического общества Александр Горохов.

Идея акции родилась в декабре 2017 года на III Ассамблее ООН по окружающей среде. Инициатором выступила Международная Ассоциация Озерных Регионов, созданная в рамках работы I Байкальского экологического водного форума, который состоялся в сентябре 2017 года в Иркутске. На сегодня акцию поддержали на итальянском озере Комо, швейцарском Лемане, белорусском Нарочь, на Иссык-Куле в Кыргызстане. В России экологический субботник прошел на Ладоге в Ленинградской области, Онего в Республике Карелия, на Телецком озере в Республике Алтай.

Кроме того жители Таттинского района также поддержали экологическую акцию. Молодежь из сел Черкёх и Кыйы вместе с работниками Управления культуры и духовного развития Таттинского улуса облагородили границу, были покрашены изгородь, клумбы, а также проведен субботник у берега реки Татта.