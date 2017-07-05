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5 июля 2017, 12:40
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Якутия приняла участие в совещании Северного Форума в Югре

В столице Югры с 29 июня по 2 июля состоялось трехдневное  совещание Комитета региональных координаторов Северного Форума.

Напомним, что Северный Форум был учрежден в 1991 году как инструмент расширения неполитического диалога между арктическими и северными регионами в целях улучшения качества жизни населения Севера, поддержки устойчивого развития и реализации совместных социально-экономических инициатив. В настоящее время организация объединяет 13 регионов: Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Магаданская область, Камчатский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Приморский край, провинция Лапландия (Финляндия), муниципалитет Акюрейри (Исландия), штат Аляска (США), провинция Кангвон (Республика Корея).

Для обмена лучшими практиками, знаниями и опытом, решения вопросов улучшения качества жителей Северных территорий прибыли губернатор провинции Лапландия Мика Риипи, заместитель председателя правительства Красноярского края Юрий Захаринский, исполнительный директор Северного Форума Михаил Погодаев, члены Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Эдуард Исаков и от Чукотского автономного округа Анна Отке, министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев, помощник мэра города Акурейри (Исландия) Катрин Бьорг Рикардсдоттир, представитель губернатора Архангельской области по арктическим вопросам Лев Левит, профессор Университета Лапландии, председатель руководящего комитета Северного исследовательского форума Ласси Хейнинен, директор Арктического портала (Исландия) Халлдор Йоханнссон, менеджер по международному сотрудничеству Регионального Совета Лапландии Кристиина Джокелайнен, президент и генеральный директор Торгово-промышленной Палаты провинции Лапландия Тимо Раутайоки и другие представители регионов-членов организации. От Республики Саха (Якутия) в работе Комитета Северного Форума принял участие директор Дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы РС(Я), координатор  проекта «Развитие ООПТ» Яков Сивцев.

В ходе совещания участники в форме деловой игры по группам внесли свои предложения в стратегию Северного форума и обсудили сроки ее реализации. Также региональные координаторы и эксперты за круглым столом рассмотрели вопросы проектной деятельности «Северного Форума», на котором Яков Семенович выступил с отчетом о ходе реализации проекта по развитию особо охраняемых природных территорий.

Итоги работы Комитета подведены на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой. Как отметил Я.С. Сивцев, Наталья Владимировна, ранее возглавлявшая Комитет Госдумы РФ по природным ресурсам, провела огромную работу в принятии изменений законодательства РФ «Об особо охраняемых природных территориях» и некоторых законодательных актов РФ.

Также участники совещания подчеркнули заинтересованность в развитии деятельности организации и расширению ее участников. Обменялись мнением о дальнейшей работе Северного Форума и затронули организационные вопросы XIII Генеральной Ассамблеи «Северного Форума», которая состоится в ноябре в Красноярске.

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Источник: ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ»
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