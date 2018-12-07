Якутия принимает активное участие во втором Всероссийском правовом диктанте

Якутия принимает участие во втором Всероссийском правовом (юридическом) диктанте – ежегодном проекте, призванном исследовать уровень правовой грамотности российских граждан.

Сегодня, 7 декабря, в 12.00 часов на территории 28 муниципальных районов и города Якутска открылись 222 региональные площадки проведения правового (юридического) диктанта.

В одной из площадок, расположенной в здании КФЕН Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, побывала руководитель Департамента по государственно-правовым вопросам Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) Ольга Романова.

Ольга Романова отметила, что в этом году правовой диктант посвящён 25-летию принятия Основного закона государства — Конституции Российской Федерации. Мероприятие пройдёт в два этапа. Первый этап проходит в режиме онлайн на официальном портале диктанта (юрдиктант.рф) с 3 по 10 декабря 2018 года.

Второй этап — очное написание диктанта состоялось сегодня на официальных площадках.

Диктант включал 30 тестовых заданий на знание юридических понятий и терминов, основ Конституции Российской Федерации и отраслей права. На выполнение всех заданий отведено 60 минут.

Всероссийский правовой (юридический) диктант призван повысить мотивацию в изучении права. Также по его результатам выводится объективная информация об уровне правовой грамотности населения страны. Организаторами диктанта выступают Ассоциация юристов России, «Деловая Россия», Агентство стратегических инициатив, Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, Московский государственный юридический университет имени Кутафина, Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, а также редакция «Российской газеты».

Организаторы призывают принять активное участие во втором Всероссийском правовом диктанте.

Напоминаем, до 10 декабря любой гражданин РФ в возрасте от 14 лет может зайти на официальный портал и написать диктант.