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25 августа 2018, 11:51
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Якутия принципиально настроена сотрудничать с недропользователями

Сотрудничество с недропользователями станет ключевым звеном промышленной политики Якутии

В рамках соглашений с правительством Якутии крупные промышленные предприятия построили в регионе 32 крупных социальных объекта. Об этом сообщил врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в ходе дискуссионной площадки на тему «Промышленность и производство» в Нерюнгринском районе.

 

Продолжая тему ключевых принципов, которыми необходимо руководствоваться при развитии промышленности Якутии, Айсен Николаев подчеркнул, что в их число безусловно входит социальная ответственность недропользователей и их участие в развитии территорий присутствия.

 

«Сегодня у нас действуют 18 соглашений между правительством республики и крупными компаниями. С 2008 года, когда такие договоры начали заключаться, компании направили 16,5 млрд. рублей на исполнение этих договоров. На самом деле очень серьезная и достойная цифра. И построено в рамках этих договоров 32 крупных социальных объекта», — сообщил врио главы Якутии.

 

По его словам, такая практика будет и дальше тиражироваться во всех промышленных районах республики. При этом, уточнил Николаев, необходимо синхронизировать планы правительства и предприятий в части территориального развития республики, развития социальной, жилищно-коммунальной, дорожной инфраструктуры наших районов и населенных пунктов.

 

Дискусионная площадка прошла в рамках рабочего визита Айсена Николаева в Нерюнгринской район, где он посетил Нерюнгринскую ЦРБ, встретился с жителями района и представителями промышленных предприятий.

 

Ранее в аналогичном формате врио главы Якутии встретился с представителями сельского хозяйства, здравоохранения, культуры, инновационных и креативных индустрий.

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