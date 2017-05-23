Якутия примет участие в федеральных программах по обновлению культуры села

В Рязани состоялось заседание Координационного совета по культуре при Министерстве культуры РФ. Главной темой обсуждения стала реализация инициированных Минкультуры России при поддержке партии «Единая Россия» проектов по развитию сельских учреждений культуры.

С этого года федеральная поддержка учреждений культуры в регионах увеличивается в разы. Ежегодно из федеральной программы «Развитие культуры и туризма на 2013 – 2020 годы» выделяются средства на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек и подключение их к сети Интернет, а также выплату денежного поощрения лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам. В 2017 году на эти цели Якутия получит около 3 млн рублей.

Помимо этого в этом году при поддержке партии «Единая Россия» началась полномасштабная модернизация учреждений культуры по двум проектам «Местный дом культуры» и «Театры малых городов». Эти инициативы можно назвать беспрецедентными – никогда доселе федеральный бюджет не участвовал в обновлении сельских клубов.

В этом году республика впервые получит значительную федеральную поддержку объемом более 25 млн рублей на укрепление материально-технической базы 19 муниципальных домов культуры, в которых за последние два года проведен капитальный ремонт либо было введено новое здание. Эти деньги будут потрачены на приобретение светового и звукового оборудования, кресел, одежды сцены и музыкальных инструментов для домов культуры Амгинского, Анабарского, Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мегино-Кангаласского, Намского, Олекминского, Среднеколымского, Сунтарского, Таттинского, Томпонского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Хангаласского, Чурапчинского и Эвено-Бытантайского улусов.

По общей практике прерогативу получают те учреждения, где со стороны учредителя обеспечивается софинансирование вложений, где растут показатели посещаемости, работают профессиональные кадры и имеются значительные достижения. Всего же по проекту «Местный дом культуры» в 2017 год поддержку общим объемом 1,4 млрд рублей получит 71 субъект РФ. На эти средства в 300 клубах страны будет проведен капремонт, в 1400 – будет проведено оснащение современным оборудованием.

В своем выступлении министр культуры РФ Владимир Мединский назвал Якутию лидером в числе образцовых регионов по обеспечению деятельности сельских учреждений, имея в виду то, что благодаря республиканской программе «Моя Якутия в XXI веке» с 2014 года построено 20 домов культуры и 11 многофункциональных центров культуры и спорта. Эти показатели позволили нашей республике получить столь значительное финансирование по проекту «Местный дом культуры».

Помимо этого по другому проекту «Единой России» – «Театры малых городов» – Якутия получит 12 млн 741 тысяч рублей на поддержку творческой деятельности двух театров, расположенных не в Якутске: Нюрбинского передвижного драматического театра и Театра актера и куклы (Нерюнгри).

Доля софинансирования этих двух проектов со стороны регионального бюджета составляет не менее 10 процентов.

Еще один масштабный проект, получивший реализацию в Год кино, касается кинофикации российских регионов. На нее из федеральной программы через Фонд кино было выделено 2 млрд 155 млн рублей. На эту сумму за 2016-2017 годы должно быть введено 437 кинозалов с современным оборудованием с возможностью показа фильмов-3D и подключением в единую автоматизированную систему учета продажи билетов. Как известно, в прошлом году в Якутии было введено 11 таких новых кинозалов и три из них – при федеральной поддержке, общая сумма которой составила порядка 15 млн рублей.

В основном выступлении о новой модели домов культуры министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский перечислил другие проекты по поддержке регионов. В соответствии с поручениями по итогам форума «Культура – национальный приоритет», прошедшего в Омске 25 апреля, в 2017-2019 годы планируется оказание дополнительной федеральной господдержки культуры на селе и в малых городах.

Так, на поддержку оснащения музыкальными инструментами детских школ искусств будет предусматриваться до 400 млн рублей, подобная форма поддержки уже имела место в 2013 году, и Якутия ее получала. С этого года начинается реализация еще одного партийного проекта «Единой России» под названием «Театр детям», в соответствии с которым на поддержку театров юного зрителя ежегодно будет выделяться сумма в 300 млн рублей общим объемом.

Поддержка сельских клубов с 2018 года, по которой ведется строительство инновационных культурных центров в малых городах с населением до 100 тысяч человек, удвоится (в прошлом году она составляла всего 282,6 млн рублей) и достигнет 2,9 млрд рублей ежегодно. Поддержка детского познавательного туризма составит 300 млн рублей ежегодно. Кроме того, предусматривается расширение гастрольной деятельности театров и концертных организаций в регионах за счет федерального бюджета.

Отдельным вопросом обсуждения стали автоклубы – автобусы, имеющие при себе мобильную сцену, проекционное и звуковое оборудование, необходимое для проведения выездных мероприятий и представлений. Министерство культуры рассматривает возможность создать в каждом муниципальном образовании как минимум один передвижной многофункциональный центр.

Представителю Якутии удалось выступить на эту тему. Первый заместитель министра культуры и духовного развития республики Владислав Левочкин высказал пожелание о том, что сельские дома культуры нуждаются не только в автоклубах, но и в целом в обеспечении автотранспортом. С учетом труднодоступности и отсутствия круглогодичного транспортного сообщения в районах Якутии ставится вопрос о закупке УАЗ-санитарок, вахтовок, вездеходов-буранов и даже моторных лодок для нужд народных коллективов, которые готовы выезжать в отдаленные поселения и проводить культмассовую работу.

Кроме того, Владислав Левочкин предложил рассмотреть вариант малых форм кинопоказа. В Якутии, где продолжается кинобум, началась работа по созданию сети DVD-кинозалов. Разработана программа, обеспечивающая защиту от несанкционированного использования электронных фильмокопий при DVD-показе и подключение к системе электронного учета, что является обязательным условием предоставления фильмов дистрибьюторам. Стоимость одного такого комплекта в шесть раз дешевле оборудования для «большого» кинозала и составляют порядка 800 тысяч рублей. Эти наработки могли бы быть использованы и на федеральном уровне для регионов, где много населенных пунктов с небольшой численностью населения.

В ходе выступлений представителей других регионов прозвучало предложение о том, чтобы Министерство культуры РФ обеспечило включение успешно реализованных проектно-сметных документаций в реестр типовых проектов сельских домов культуры.

Новый модельный стандарт сельского дома культуры, предлагаемый Минкультуры РФ, должен представлять площадку для коммуникации, творчества, просвещения, совместного отдыха и укрепления семейных ценностей. Он должен включать в себя концертный зал, кинозал с оборудованием, комплексную зону активного отдыха. В нем обязательно должны быть досуговая комната для детей, комната для занятия творчеством, библиотека с читальным залом. Его холл должен быть многофункциональным, чтобы предусматривать проведение выставок и дискотек, занятия бильярдом и настольным теннисом. На прилегающей территории такого дома культуры должны оборудоваться площадки для занятия спортом.

С учетом прозвучавших выступлений Владимир Мединский поручил сформировать электронный каталог региональных практик в отрасли культуры.