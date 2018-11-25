Якутия примет Экологический кодекс республики

Заседание рабочей группы по разработке предложений по совершенствованию федерального и регионального законодательства и кодификации законодательства Республики Саха (Якутия) в области экологии и охраны окружающей среды состоялось 23 ноября в парламенте под председательством Владимира Прокопьева.

В работе заседания приняли участие народные депутаты республики Елена Голомарева, Феодосия Габышева, Евгений Перфильев, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев, директор научного института прикладной экологии Севера Григорий Саввинов, проректор по естественному и техническому направлениям СВФУ им. М.К. Аммосова Анатолий Николаев, доктор биологических наук, сотрудник института биологических проблем криолитозоны Роман Десяткин.

Открывая заседание, председатель постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев отметил, что первым после вступления в должность, Айсен Николаев подписал указ об экологическом благополучии Якутии. Этим самым обозначено, что охрана окружающей среды является приоритетом государственной политики. Усиление мероприятий экологического надзора, а также расширение охвата экологического мониторинга призваны обеспечить снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду. «Нам необходимо кодифицировать документ, систематизировать законодательство в области окружающей среды и экологии», — сказал парламентарий.

Участники заседания обсудили проект закона РС (Я) об Экологическом кодексе республики. По словам Сахамина Афанасьева, действие законопроекта будет распространяться на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Проект закона представляет собой внушительный юридический документ на 158 страницах, состоит из преамбулы и 31 главы, которые содержат 187 статей.

Целью Экологического кодекса является совершенствование республиканского законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов путем систематизации всех норм в одном законе. Задачей проекта является систематизация норм в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

В ходе обсуждения проекта Экологического кодекса собраны предложения и замечания от всех органов исполнительной власти республики, субъектов Российской Федерации. Так, предложения внесли Министерство экологии и рационального использования природопользования Красноярского края, Министерство природных ресурсов Хабаровского края, Иркутской области, комитет по природопользованию и охране окружающей среды, обеспечения экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга.

Законопроект прошел оценку регулирующего воздействия, получены соответствующие заключения министерств и ведомств, независимых экспертов. Кроме того, территориальными подразделениями Минэкологии в муниципальных районах проводится обсуждение законопроекта до 1 декабря текущего года. 9 ноября на сайтах Госсобрания и Минэкологии размещен проект Экологического кодекса для общественного обсуждения.

О формах ведения охоты в зонах традиционного природопользования уточнилась Елена Голомарева. Вопрос об экологическом паспорте территорий, систематизации информации о современном состоянии природной среды и факторах ее формирования задала Феодосия Габышева. Тему охраны вечной мерзлоты поднял Анатолий Николаев. Он сказал, что территории Арктической зоны на протяжении последних лет испытывают прямые и косвенные воздействия, обусловленные изменением климата. Данные мониторинга показывают, что в последние годы климат меняется в сторону потепления. Владимир Прокопьев отметил, что в июне 2018 года принят Закон республики «Об охране вечной мерзлоты», поднял вопрос регулирования зон экологического неблагополучия, целевого направления платы за негативное воздействие на окружающую среду, ответственности, страхования и аудита. Евгений Перфильев остановился на вопросах рекультивации нарушенных земель, рыболовства. Роман Десяткин заострил внимание на вопросах по земель.

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев предложил внести всем членам рабочей группы конструктивные предложения, организовать более широкое обсуждение с общественностью и наукой. Принято решение продлить срок общественного обсуждения законопроекта до 30 января 2019 года. Следующее рабочее заседание состоится в декабре 2018 года.