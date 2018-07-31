Якутия представит проект моста через Лену на ВЭФ-2018

Якутия представит проект моста через реку Лену на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2018), который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Правительство республики ориентировано на подписание соглашения о строительстве данного объекта. Об этом в ходе программы «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия 24» сообщил исполняющий обязанности председателя правительства республики Владимир Солодов.

«Мы сейчас интенсивно работаем над этим вопросом. На следующей неделе у нас запланированы встречи с рядом потенциальных партнеров. Надеемся, что на ВЭФ мы сможем презентовать проект руководству страны, показать конкретные решения, а также договориться об определенных конфигурациях с конкретными партнерами о том, как проект может быть реализован», — сказал он и добавил, что не исключает возможности подписания соглашения о строительстве моста.

Кроме того, республика готовит ряд других проектов, которые ориентированы на международное сотрудничество.

«ВЭФ — это ключевое событие по привлечению инвестиций. В этом году он будет носить беспрецедентный характер, в нем будут участвовать помимо президента страны Владимира Путина, руководители Китая, Японии, Южной Кореи и ряда других стран», — сообщил Владимир Солодов.

Помимо этого большой интерес для Якутии представляют южнокорейские партнеры. В августе в Якутск ожидается визит чрезвычайного посла, с которым будет обсуждаться сотрудничество в сфере туризма, IT и благоустройства. Также планируется подписать ряд соглашений с Внешэкономбанком, направленных на инфраструктурное развитие и поддержку инноваций в республике.