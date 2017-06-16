Якутия предлагает изменения в законодательство о предупреждении распространения туберкулеза

В Якутии разрабатывается законодательная инициатива О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»

Сегодня, 16 июня 2017 года, в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева состоялся круглый стол на тему «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации». О закреплении механизма принудительной изоляции и специализированного лечения больных, злостно уклоняющихся от обследования и лечения», участие в котором приняли не только представители здравоохранения, но и прокуратуры республики.

С приветственным словом выступила руководитель Региональной общественной приемной Елена Христофоровна ГОЛОМАРЁВА, поздравив работников здравоохранения с профессиональным праздником.

На круглом столе выступил главный внештатный фтизиатр Якутии, директор ГБУ РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия» Александр КРАВЧЕНКО. «Целью данного законопроекта является предупреждение распространения туберкулеза в Российской Федерации и Республике Саха (Якутия) путем законодательного закрепления механизма принудительной изоляции и специализированного лечения больных, злостно уклоняющихся от обследования и лечения, повышения их ответственности.

Актуальность законопроекта обосновывается тем, что отмечается высокий уровень заболеваемости туберкулезом, в ДФО — в 2012 году 122 чел. на 100 тыс. населения, в республике – в 2013 году 78,9 чел. на 100 тыс. населения (2011г. — 83,8 чел., 2012г.- 81,3).

Из года в год отмечается снижение числа больных, освободившихся из мест лишения свободы и своевременно обратившихся в противотуберкулезные учреждения. Количество больных заразными (открытыми) формами туберкулеза, злостно уклоняющихся от лечения в республике составляет 39% из числа больных (2011г. – 51 чел., 2012г. – 45 чел., 2013г. – 47 чел.)

Результативность принудительной госпитализации и лечения в рамках действующего законодательства составляет в среднем 70% (в 2011г. госпитализировано 25 чел. из 35, в 2012г. – 28 чел. из 50, в 2013г. — 49 чел. из 62). Из числа принудительно госпитализированных 10% больных самовольно уходят из стационара не долечившись (в 2011г. – 148 чел., в 2012г. – 141 чел., в 2013 – 171 чел.).

Таким образом, из статистики отмечается, что уклоняющийся больной с заразной (открытой) формой туберкулеза заражает в течение года 10-15 человек.

Действующие правовые акты и проблемы их реализации:

В настоящее время, обязательное обследование и лечение больных туберкулезом регулируется ст.10 Федерального закона от 18.06.2001 №77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации». В рамках указанной статьи принудительное лечение больных заразными (открытыми) формами туберкулеза практически не реализуется — больные не мотивированы законом, вправе не исполнять его, отсутствует их социальная ответственность. В этой ситуации страдает не защищенная социальная группа – это здоровое население республики, возникает потенциальная угроза обществу, особенно детям, подросткам и беременным женщинам.

Согласно ст. 16 данного закона установлена дисциплинарная, гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. В то же время в Уголовном кодексе РФ не предусмотрено состава преступления и мер наказания в отношении лиц, злостно уклоняющихся от лечения туберкулезом.

Одними из главных проблем, озвученных в ходе дискуссии — причина неудовлетворительной обстановки по предупреждению туберкулеза является несовершенство законодательной базы по принудительному лечению больных заразными (открытыми) формами туберкулеза, злостно уклоняющихся от лечения (лица, освободившиеся из мест заключения, социально-дезадаптированные лица, БОМЖ, БОМР, мигранты и др.)».

Старший прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальным и оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов, советник юстиции Антонина УСКЕЕВА поддержала первого заместителя начальника Управления здравоохранения г.Якутска Константина АРЕДАКОВА, что нужно создать рабочую группу с привлечением присутствующих, в том числе представителей судейского сообщества, УФСИН, Прокуратуры РС(Я), поскольку представленный законопроект необходимо доработать.

Представленная редакция ст.122.1 не отвечает принципам разумности при назначении наказания и не учитывает тяжесть деяния, тем более заболевание туберкулез никак нельзя отожествлять с заражением ВИЧ инфекцией, поскольку на практике возникнут проблемы с определением источника заражения туберкулезом.

Целесообразно вводить административную ответственность за уклонение принудительного лечения от туберкулеза, а также изучить инициативы других регионов о создании специализированных лечебных учреждений для принудительного лечения от туберкулеза. Представленная редакция о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ создаст социальные волнения. На сегодняшний день больных туберкулезом только из — за того, что они уклоняются от принудительного лечения нельзя направить в исправительные лечебные учреждения. Значимые является тяжесть совершенного преступления и наличия заболевания.

Елена Голомарева, заверила что депутатский центр Региональной общественной приемной учтет все предложения, законопроект после доработки будет представлен на публичное обсуждение и направлен в Комитет по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Ил Тумэн РС(Я). После инициативы парламента республики будет направлен Государственную Думу Российской Федерации через депутата ГД ФС РФ Галине ДАНЧИКОВОЙ.