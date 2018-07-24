Якутия поздравила Псков с 1115-летием

21 июля заместитель Постпреда Якутии при Президенте России Юрий Кравцов в торжественной обстановке вручил Главе Пскова Ивану Цецерскому поздравление врио Главы Якутии Айсена Николаева с 1115-летием первого упоминания Пскова в летописи.

Глава Пскова Иван Цецерский подчеркнул давнюю дружбу с Якутией и передал пожелания успеха и плодотворной работы Айсену Николаеву и Председателю Якутской городской Думы Александру Саввинову, с которым он тесно взаимодействует в работе президиума Всероссийского совета местного самоуправления.

Связи Пскова и близлежащих регионов с Якутией установились давно и, в первую очередь, на межличностном уровне. Так, интересным фактом стало то, что один из почетных гостей торжественных мероприятий – мэр латвийского города Резекне Александр Барташевич, в 70-е годы, будучи студентом Рижского политеха, строил поселок Пеледуй Ленского района. Также среди гостей был Юрий Демьяненко, ректор Псковского государственного университета, который в 1977 году был заместителем директора средней школы села Саныяхтах Олекминского района Якутской АССР.