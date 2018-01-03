Якутия повышает свою привлекательность для туристов

За 2017 год в рамках Государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 гг.» в развитие отрасли вложено 110 млн. 022 тыс. руб., в том числе из государственного бюджета 60 млн. 697 тыс. руб., местных бюджетов 2 млн. 720 тыс. руб., внебюджетных источников 46 млн. 605,0 тыс. рублей. Об этом сообщает министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я).

Оказана государственная поддержка в создании и развитии 11 туристских комплексов в девяти муниципальных районах. Это Амгинский, Верхневилюйский, Верхоянский, Мегино-Кангаласский, Намский, Оймяконский, Сунтарский, Томпонский, Хангаласский улусы, а также город Якутск.

Обеспечивается реализация «дорожных карт» по развитию местного производства. В частности, проведено благоустройство территории гостевого дома на 22 места в пос. Батагай, построена гостиница «Полярный дом» на 18 мест в селе Томтор, оказана поддержка в реализации туристского проекта «Алмазное Приполярье» в Удачном.

Завершается строительство обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Северная Мозаика». В 2017 году сдан в эксплуатацию верёвочный парк отдыха «Норвежский парк» с запуском в мае 2018 года, продолжается строительство проекта «Кейтеринг» и гостевого дома в скандинавском стиле индивидуального предпринимателя Федорова Е.М.

Напомним, по итогам 2017 года Республика Саха (Якутия) вошла в Высшую Золотую лигу «Лучшие из лучших» Национального рейтинга развития событийного туризма России. Якутия занимает 12-ую позицию из 85 регионов Российской Федерации.