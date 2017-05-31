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31 мая 2017, 16:13
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Якутия порадовала Гринпис России

Эксперты Гринпис России составили карту, в которой показывают, сколько случилось пожаров этой весной в Якутии и сравнивают эти данные со средними значениями за 15 лет.

Для многих регионов нашей страны уже закончилась первая волна пожаров. Именно весной из-за поджогов сухой травы сгорают леса, начинают гореть торфяники, люди страдают от дыма или теряют дома в огне. Часто крупные пожары летом получают опасное развитие. По итогам весны 2017 года мы проанализировали, удалось ли справиться с пожарами и как изменилась ситуация по сравнению с годами до запрета поджогов травы. Напомним, что в 2013 году Президент России Владимир ПУТИН прислушался к десяткам тысяч обращений граждан и мнению экспертов Гринпис России и других общественных организаций и поручил Правительству России ввести запрет на бесконтрольные выжигания травы. Запрет был окончательно принят в 2015 году.

И Якутия нас порадовала! «Уже третий год подряд республика показывает прекрасные результаты по снижению числа пожаров. Это связано с отказом от массовых выжиганий на пастбищах. К сожалению, глава республики хочет вернуть практику таких выжиганий. Надеемся, что эта инициатива не будет поддержана. В прошлые годы Якутия нередко горела больше других регионов. И только благодаря отказу от массовых палов ситуацию удалось изменить к лучшему в 2016-2017 годах», — говорит руководитель противопожарной программы Гринпис России Григорий КУКСИН.

​Количество термоточек (температурных аномалий, выявленных при помощи космических спутников и распознанных как пожары) в Якутии. Сравнение среднемноголетних значений за 2002-2015 гг. (до запрета поджогов травы), за 2016 год и за весну этого года. Данные Гринпис России.

Эксперты Гринпис России связывают этот успех в том числе с запретом жечь траву. Запрет был введён в Якутии весной 2015 года, стал общефедеральным осенью, а уже в 2016 году весенний пожарный сезон в России оказался спокойнее, чем в среднем за предыдущие четырнадцать лет. Весна этого года подтвердила тенденцию. Анализ за два года и сравнение с ситуацией последних 15 лет показывают, что дело не в счастливом стечении обстоятельств и погоды, а в запрете поджогов травы. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Как мы это посчитали (и зачем).

Конечно, ситуация в разных регионах и по природным условиям, и по погоде очень разная. Поэтому задача узнать, как повлиял запрет поджогов на пожары, была амбициозной. Мы использовали данные о количестве термоточек в системе FIRMS по данным сенсоров MODIS спутников Terra и Aqua. Термоточки — это температурные аномалии, выявленные при помощи космических спутников и распознанные как пожары, с исключением термоточек техногенного происхождения.

Мы сравнили текущий 2017 год и прошлый 2016 год со среднемноголетними значениями 2002-2015 годов. Анализировалось количество термоточек по дням (скользящие средние значения за предшествующий десятидневный период для каждой даты). Они сравнивались с аналогичными усреднёнными значениями за предыдущие 14 лет (2002-2015 годы). Такая методология позволяет понять, стало ли в нашей стране с пожарами на природных территориях хуже, лучше или ничего не изменилось.

Такие графики мы составили для каждого региона. Кликнув на любой регион на нашей карте, вы можете прочитать короткую справку, сколько этой весной горело, больше это или меньше, чем в прошлые годы, и повлиял ли запрет на выжигания травы. В pdf-файле мы собрали информацию по федеральным округам, чтобы вам удобнее было сравнивать себя с соседями.

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Источник: Халимат ТЕКЕЕВА, пресс-секретарь Гринпис России
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