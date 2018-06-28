Якутия попрощается с мелодистом Виталием Андросовым 1 июля

Подробности сообщает ЯСИА. Композитор и автор песен «Туундара» и «Сибэккилэр туhууллэр» Виталий АНДРОСОВ скончался сегодня утром в Центре экстренной медицинской помощи — Республиканской больнице №2. Ему было 67 лет.

Последние дни своей жизни известный якутский музыкант Виталий Андросов провёл в республиканской больнице №2. Композитор боролся с онкологическим заболеванием.

«В конце прошлого года Виталий ездил на консультацию к московским врачам, но те ему отказали, поэтому операцию провели в Якутске. Он до последнего боролся с болезнью и верил, хотя как врач понимал, что скоро может уйти из жизни», – поделилась с ЯСИА родная сестра мелодиста Людмила ОКОНЕШНИКОВА.

Панихида по Виталию Андросову состоится 1 июля в 11:00 в КЦ СВФУ «Сергеляхские огни».

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Виталий Андросов родился 7 августа 1951 года в с. Борогонцы Усть-Алданского района ЯАССР. Окончил среднюю школу №2 г. Якутска, выпускник Якутского государственного университета 1974 года. Музыкант, композитор, мелодист, заслуженный работник культуры РС (Я), отличник здравоохранения, член союза мелодистов Якутии. Написал более 120 песен, среди которых любимые всеми «Туундара», «Хаарчаана», «Маннайгы хаар», «Сибэккилэр туhууллэр».