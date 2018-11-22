Якутия получит в 2019 году пять вертолетов с медицинским модулем

Регион участвует в федеральном приоритетном проекте по обеспечению своевременности оказания экстренной медпомощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах

ЯКУТСК, 22 ноября. /ТАСС/. Якутия получит в 2019 году пять вертолетов Ми-8 МТВ, оснащенных медицинским модулем для оказания экстренной помощи жителям отдаленных районов. Об этом сообщила в четверг ТАСС заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

«Якутия участвует в реализации федерального приоритетного проекта по обеспечению своевременности оказания экстренной медпомощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ. В 2018 году регион получил пять вертолетов Ми-8 МТВ, оснащенных медицинским модулем. В 2019 году планируется поставка еще пяти. Это позволит обеспечить полностью оборудованными вертолетами филиалы центр медицины катастроф в районах республики», — сказала она.

В 2018 году вертолеты санавиации совершили в Якутии более 220 вылетов, эвакуировали порядка 320 пациентов, рассказала Балабкина.

«Единственным средством медицинской эвакуации пациентов из заречных районов в период ледохода и ледостава на реке Лене, а также в летнее время, является санитарная авиация», — отметила зампред правительства.

Республиканский центр медицины катастроф с базовым центром в Якутске имеет шесть филиалов, в том числе два в северной части региона. Как сообщается на сайте центра, к 2019 году в Якутии ставится задача увеличения доли лиц, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток, до 74,2%.

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