Якутия получит три миллиарда на нацпроект «Экология»

На реализацию мероприятий в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Экология» Якутия получит финансирование из федерального бюджета в размере 2 млрд. 927 млн. руб. на период 2019-2021 годы. Это стало возможным благодаря синхронизации мероприятий Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) и Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я).

В настоящее время в нацпроект «Экология» включены следующие мероприятия республики: «Ликвидация хвостохранилища Куларской золотоизвлекательной фабрики Усть-Янского улуса РС(Я)»; «Ликвидация объектов размещения отходов, расположенных на землях населенных пунктов»; Создание национальных парков «Ленские столбы», «Кыталык», государственных природных заповедников «Большое Токко» и «Медвежьи острова»; «Приобретение специализированной техники».

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев отметил, что львиная доля финансирования на реализацию данных мероприятий будет направлена из федерального бюджета.

— Впервые в истории наша республика получает серьезное финансирование из федерального бюджета на реализацию природоохранных мероприятий. Это говорит о том, что вопросы охраны окружающей среды являются одним из приоритетных направлений государственной политики страны. Большую роль во включении наших мероприятий в нацпроект сыграли те цели и задачи, которые были указаны в «майском указе» Президента РФ и Указе Главы РС(Я) «Об экологическом благополучии». Министерство экологии готово продолжить работу в этом направлении», — сказал министр.

Напомним, проект «Экология» реализуется в рамках «майского указа» Владимира Путина и включает в себя 11 федеральных проектов, среди которых: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов».