Якутия получит субсидии из федерального бюджета на развитие АПК

Премьер-министр Дмитрий Медведев 26 декабря 2017 года подписал распоряжения, согласно которым в регионы будут направлены субсидии из федерального бюджета на развитие агропромышленного комплекса в общем объёме 7 млрд. 609,3 млн рублей.

Распоряжением № 2943-р распределены дополнительные средства из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования.

Данные средства в январе текущего года были распределены между 38 регионами, дополнительные средства были направлены в субъекты РФ в сентябре. Согласно распоряжению Правительства РФ, подписанному Дмитрием Медведевым 26 декабря, дополнительные субсидии получит 41 регион, в том числе и Якутия.

В республику на вышеуказанные цели будет направлено 162 млн. 867,2 тыс. рублей.

Кроме того, дополнительно к средствам, направленным в 77 субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств регионов, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, распоряжением № 2941-р распределены дополнительные средства из федерального бюджета в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. В Якутию планируется направить 17 млн. 792,5 тыс. рублей.

Как отметил Дмитрий Медведев, представляя документы на заседании кабмина 26 декабря, средства на субсидии выделяются из федерального бюджета и резервного фонда Правительства Российской Федерации.