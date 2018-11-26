Якутия получит несколько млрд на ликвидацию отходов и создание заповедников

В частности, федеральные средства пойдут на ликвидацию хвостохранилища Куларской золотоизвлекательной фабрики на севере региона

ЯКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Якутия получит на проекты по ликвидации отходов и создание природоохранных зон порядка 3 млрд рублей из федерального бюджета до 2021 года. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального министерства экологии.

«На реализацию мероприятий в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Экология» Якутия получит финансирование из федерального бюджета в размере 2 млрд 927 млн рублей на период 2019-2021 годов. Это стало возможным благодаря синхронизации мероприятий министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства и министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии», — говорится в сообщении.

В частности, федеральные средства направят на ликвидацию хвостохранилища Куларской золотоизвлекательной фабрики на севере Якутии. Заброшенная фабрика находится на территории Усть-Янского района, является потенциально опасным объектом, содержит подходы переработки руды и токсичных веществ. Кроме того, средства направят на ликвидацию объектов размещения отходов, расположенных на землях населенных пунктов. В нацпроект «Экология» также включили создание национальных парков «Ленские столбы», «Кыталык», государственных природных заповедников «Большое Токко» и «Медвежьи острова», отметили в ведомстве.

Нацпроект «Экология» реализуется в рамках майского указа Владимира Путина. Нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов, среди которых «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов».