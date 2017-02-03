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3 февраля 2017, 15:23
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Якутия получит деньги из Москвы

Якутия снова получит 31,7 млн. рублей из федерального бюджета на дополнительное образование детей. Напомним, что в прошлом году республика успешное реализовала эксперимента по формированию современных управленческих, организационных и экономических механизмов в системе дополнительного образования детей.

Распоряжение о выделении субсидий подписано Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Средства предоставляются в рамках целевой программы развития образования в России, рассчитанной до 2020 года. Субсидии из федерального бюджета получат 9 регионов России. Общая сумма выделенных средств составит 205,2 млн. руб., сообщает Республиканский центр развития дополнительного образования и детского движения.

Будет профинансировано создание регионального модельного центра дополнительного образования детей, выполняющего функции ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-консультационного и социокультурного центра в региональной системе дополнительного образования детей; разработку и внедрение разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ; внедрение систем получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования.

Все эти инновации будут способствовать лучшей реализации потенциала и возможностей системы дополнительного образования –  сферы, созданной  и существующей для детей, их обучения, воспитания и развития.

Для справки: в 2016 году Минобразования республики выиграло конкурс федерального министерства, направленный на формирование современных управленческих, организационных и экономических механизмов в системе дополнительного образования детей. Якутия стала пилотным регионом по разработке новой модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Из федерального бюджета были привлечены средства на сумму 37,7 млн рублей на реализацию мероприятия 3.2. «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей».

В рамках реализации пилотного эксперимента Республиканским центром развития дополнительного образования и детского движения –региональным оператором, проведена большая работа по обеспечению нормативного правовогообеспечения проекта, по  методическому и информационному сопровождению, проведена добровольная сертификация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, сформирован реестр выдаваемых сертификатов, поставщиков услуг, образовательных программ.

Большая часть средств, а именно  21,3 млн. рублей, направлена в рамках Федеральной целевой программы развития образования на оснащение учебно-техническим оборудованием 15 учреждений дополнительного образования республики. 3 159 млн рублей в рамках Государственной программы развития образования получили 12 учреждений дополнительного образования республики.

На средства федеральной субсидии организовано  обучение на  федеральных и республиканских курсах повышения квалификации 1 183 руководящих и педагогических работников системы дополнительного образования.

Запущен пилотный эксперимент персонифицированного финансирования в г. Якутске. В эксперименте принимают участие 6 муниципальных учреждений и 3 негосударственные организации дополнительного образования. Впервые частные организации, оказывающие услуги дополнительного образования детей, получили доступ к бюджетному финансированию.

Увеличилось количество обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательным программами, в том числе занимающихся научно-техническим творчеством, так как это является одной из важных задач эксперимента.  Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей с ограниченными возможностями здоровья, разработаны специальные программы, в том числе дистанционные.

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Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/2715978
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