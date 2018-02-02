Якутия получит более 360 млн рублей на реконструкцию онкоцентра

В 2018 году из федерального бюджета Дальний Восток получит 1,4 млрд рублей на строительство больниц в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения». Средства софинансирования на строительство больниц получат три дальневосточных региона – Республика Саха (Якутия), Хабаровский край и Магаданская область. Соответствующий проект распоряжения Правительства, подготовленный Минздравом России, согласован Минвостокразвития.

В 2018 году в Республике Саха (Якутия) завершится реконструкция радиологического отделения Якутского республиканского онкологического центра. Для этого региону будет выделено 363,8 млн рублей из федерального бюджета.

В текущем году завершится реконструкция здания Магаданского областного онкологического диспансера и строительство радиологического корпуса на 20 коек. Из федерального бюджета регион получит 533,8 млн рублей.

В 2020 году в Комсомольске-на-Амуре завершится строительство детского больничного комплекса в Ленинском округе. Проект включает в себя создание детской поликлиники, лечебного корпуса и детского консультативного отделения. В 2018 году Хабаровский край получит 448,3 млн рублей, также запланировано финансирование проекта в 2019 году, для этого будет выделено 457,5 млн рублей.

В свою очередь Минвостокразвития России отметило необходимость при корректировке федерального бюджета на 2018 год и подготовке проекта федерального бюджета на 2019-2021 годов предусмотреть финансирование всех объектов здравоохранения, предусмотренных в рамках комплексных планов развития г. Комсомольска-на-Амуре и г. Свободного.

Напомним, госпрограмма «Развитие здравоохранения» входит в перечень из 29 госпрограмм, для которых в обязательном порядке в соответствии с поручением Премьер-министра Дмитрия Медведева должен быть сформирован специальный раздел по опережающему развитию Дальнего Востока.