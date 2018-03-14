Якутия получит более 2 млн рублей на компенсацию коммунальных услуг

Дальний Восток получит почти 47 млн рублей на компенсацию коммунальных услуг. В рамках госпрограммы обеспечения доступным жильем и коммунальными услугами Минстрой России заключил с регионами ДФО соглашения о предоставлении на субсидии из федерального бюджета в объеме 46760,3 тыс. рублей на компенсацию отдельным категориям граждан на оплату взноса на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, сообщает пресс-служба Минстроя России.

Республика Саха (Якутия) получит 2 131,2 тыс. рублей; Камчатский край – 5 563,8 тыс. рублей; Приморский край – 15 427,5 тыс. рублей; Хабаровский край – 9 080,9 тыс. рублей; Амурская область – 7 942,0 тыс. рублей; Магаданская область – 1 211,0 тыс. рублей; Сахалинская область – 3 043,6 тыс. рублей; Еврейская автономная область – 2 360,3 тыс. рублей, сообщается на сайте Минвостокразвития России.