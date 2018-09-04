Якутия получит более 131 млн рублей на дороги

По распоряжению премьер-министра России Дмитрия Медведева Якутии в числе шести регионов из федерального бюджета выделено 131 млн 482 тыс. рублей на развитие дорожной отрасли.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении дополнительных средств в объеме 2,9 млрд рублей регионам на финансирование дорожной отрасли. Документ опубликован 4 сентября.

Деньги получат Республика Алтай, Якутия, Алтайский и Хабаровский края, а также Новгородская и Калужская области. В правительстве отметили, что средства были выделены в рамках программы по развитию автомобильных дорог регионального, местного и межмуниципального значения.

Наибольшую сумму получила Калужская область — 2,27 млрд рублей. Деньги пойдут на строительство обхода Калуги. Минимальную сумму среди субъектов получила Республика Алтай — 5 млн рублей.

В августе сообщалось, что министерство экономического развития направило в правительство план проекта по развитию транспортной инфраструктуры. Ведомство предлагает построить 690 сооружений общей стоимостью 6,8 трлн руб. Такое число зданий предлагается построить за шесть лет. Из них 155 объектов касаются авиационного транспорта, 296 — это дороги и мосты.