Якутия получит 1,7 млрд рублей на реализацию соцпроектов

Выделение более 1,7 млрд рублей из федерального бюджета позволит реализовать в республике семь социальных проектов, сообщил 19 июня председатель правительства Якутии Евгений Чекин.

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в течение трех лет на социальное развитие Дальнего Востока будет выделено почти 54 млрд рублей, 21 млрд рублей из которых поступят в бюджеты девяти регионов уже в этом году.

«Проект плана социального развития центров экономического роста Якутии был разработан совместно с Минвостокразвития России. Главной целью плана является улучшение социальной инфраструктуры в тех районах республики, где уже происходит или ожидается в ближайшее время увеличение населения в результате реализации значимых инвестиционных проектов», — отметил Евгений Чекин.

По его словам, в Якутии определены пять центров экономического роста: столичная агломерация (Якутск и прилегающие территории), Южный промышленный комплекс (Нерюнгри, Алдан), Западная комплексная провинция (Ленск, Мирный), Восточная горнорудная провинция (Хандыга, Усть-Нера), Северо-Якутская опорная зона в Арктике (Тикси, Депутатский).

«Данные центры роста занимают 16% всей площади республики, в них проживает 68% населения, оборот организаций составляет 88,1% общего оборота организаций республики. На их территории реализуется большая часть действующих и перспективных инвестиционных проектов», — сказал премьер-министр.

По его словам, Якутия получит более 1,748 млрд рублей, которые будут направлены на мероприятия, отобранные по итогам работы заседания подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона под руководством вице-премьера – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«Два проекта коснутся непосредственно города Нерюнгри. Около 105 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт детской поликлиники, еще 396 млн рублей – на реконструкцию сооружений городского водопроводно-канализационного хозяйства», — сказал Евгений Чекин.

По его словам приоритетными признаны три проекта в сфере образования – 359,3 млн рублей предусмотрены на строительство школы № 35 в Якутске на 275 учащихся, 251 млн рублей – на строительство Томпонской районной многопрофильной гимназии на 220 учащихся в поселке Хандыга, еще 345,2 млн рублей – на модернизацию материально-технической базы системы среднего профессионального образования (5 учреждений).

«Кроме этого, федеральные средства пойдут на строительство многофункционального спортивного зала в Среднеколымске (210,2 млн. рублей), на объекты инфраструктуры проекта «дальневосточный гектар» (82,1 млн. рублей)», — добавил глава кабинета министров Якутии.

По его словам, реализация комплексного плана, разработанного во исполнение поручений Президента России, позволит решить наиболее острые вопросы в социальной сфере, что в конечном итоге приведет к повышению качества жизни населения.