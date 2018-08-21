Якутия получила от Чукотки предложение по освоению Севморпути

Властям Якутии поступили предложения по совместному освоению Северного морского пути в рамках разработки мощных месторождений в соседних регионах, в частности, на Чукотке. Также в маршруте заинтересована Юго-Восточная Азия. Об этом в ходе брифинга 21 августа рассказал председатель ГоскомАрктики республики Прокопий Николаев.

Напомним, в марте президент РФ заявил, что ключом для развития российской Арктики и Дальнего Востока станет Северный морской путь. В связи с этом глава государства поставил задачу увеличить его грузопоток к 2025 год до 80 млн тонн.

При этом, для развития Севморпути необходимы модернизация портовой и сопутствующей инфраструктуры и строительство новых судов. Прокопий Николаев отметил, что представители Чукотки выразили готовность в совместной работе над реконструкцией морского порта «Зеленый мыс», в настоящее время имеющего статус морского терминала морского порта Тикси.

«Регион, где идет активная разработка мощных месторождений меди и золота, предлагает совместно осваивать морской порт «Зеленый мыс», — подчеркнул глава ГоскомАрктики.

По его словам, местные предприниматели уже начали осваивать этот маршрут, ведется работа по вывозу угля с помощью теплоходов. Также есть другие предложения по завозу грузов на Чукотку.

Николаев отметил, что заинтересована в Севморпути и Юго-Восточная Азия.

«Крупные китайские предприятия вывозят груз по этому маршруту. У них проход до Европы составляет 10 дней. По Южному же выходит месяц, соответственно в три раза дольше. Но эти компании требуют гарантий, развитой транспортной инфраструктуры», — сказал председатель ведомства.

Он также заявил, что в Ханты-Мансийском автономном и Ямало-Ненецком округах построены мощные газовые заводы по сжиженному газу, ведется разведка на арктических шельфах в части запасов углеводорода. Все это создает перспективы для грузоперевозок и боле активного освоения Севморпути.

«Наша задача, чтобы не только осваивались природные ресурсы на территории республики, но и чтоб инфраструктура вся развивалась. Эти вопросы мы поднимаем перед правительством РФ», — заявил Прокопий Николаев.

Отметим, в федеральной программе определены объемы финансирования реализации комплексного инвестиционного проекта «Строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи» в размере 4,1 млн рублей. Проект обеспечит развитие Северного морского пути, эффективность и бесперебойность северного завода. Также на федеральном уровне прорабатывается вопрос развития Северо-Якутской опорной зоны.