Якутия получила федеральные средства на завершение строительства школы № 35

«На прошлой неделе у нас в республике был министр развития Дальнего Востока Александр Козлов, и по итогам его визита было подписано соглашение с Минвостокразвития. Первый транш из общей суммы 1,7 млрд рублей уже поступил и будет направлен на строительство 35 школы, которая должна быть введена до конца этого года», — сказал он.

В ходе рабочей командировки в Москву Айсен Николаев встретился с первым заместителем председателя правительства РФ — министром финансов РФ Антоном Силуановым. Был обсужден широкий круг вопросов, в частности, выделение федеральных средств на покрытие дефицита бюджета республики, оказание помощи при ликвидации последствий паводка, решение вопросов по северному завозу. Также в ходе встречи были обсуждены вопросы по объектам федеральной адресной инвестиционной программы.

«Мы обсудили широкий спектр вопросов с министром финансов РФ Антоном Силуановым. В первую очередь, это сбалансированность бюджета республики. С нашей стороны была заявлена дополнительная потребность. Поручение будет дано в части того, чтобы был изучен вопрос доведения зарплаты по республике в связи с повышением МРОТ», — сказал он.

Кроме того, Айсен Николаев добавил, что дотации с федерального бюджета могут быть выделены в опережающем порядке для республики.

Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал, что Айсен Николаев с рабочей командировкой вылетел в Москву для решения наиболее острых вопросов социально-экономического развития региона. В течение недели руководитель региона примет участие в федеральных мероприятиях, а также проведет ряд рабочих встреч с руководителями министерств.

В рамках рабочей командировки запланированы встречи Айсена Николаева с первым заместителем председателя правительства РФ – министром финансов РФ Антоном Силуановым, министром МЧС России, генерал-лейтенантом Евгением Зиничевым и министром транспорта РФ Евгением Дитрихом.

Также врио главы республики в рамках подготовки к ВЭФ выступит на экспертном круглом столе «Развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке: проблемы и решения».