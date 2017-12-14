Якутия получила экологический Оскар

В Москве в рамках V съезда по охране окружающей среды состоялось вручение наград победителям конкурсов Зеленой России-2017. По итогам экологического конкурса Республика Саха (Якутия) вошла в «Золотой резерв». Национальный экологический Оскар из рук председателя ОЭОД «Зеленая Россия» Константина Курченкова получил министр охраны природы республики Сахамин Афанасьев.

Константин Курченков отметил, что Республика Саха (Якутия) – это регион, с которого можно брать пример бережного отношения к родной природе.

«Это самый экологически чистый регион нашей страны. Этой весной мне посчастливилось побывать в Якутии, там живут самые настоящие энтузиасты охраны природы, они подают добрый пример в деле добровольчества и наставничества. Любовь к родной природе у якутян прививается с молоком матери и это действительно похвально», — сказал К. Курченков.

В свою очередь, Сахамин Афанасьев подчеркнул, что Якутия является одним из самых активных участников мероприятий Зеленой России.

«В этом году в рамках Всероссийского субботника «Зеленая Россия» по всей республике проведено более 5 тысяч субботников с участием 173 тысяч человек», — сообщил министр.

Необходимо отметить, Республика Саха (Якутия) ежегодно занимает призовые места в конкурсах «Зеленая Россия», «Экологического Фонда имени В.И. Вернадского». В 2013 году, в Год охраны окружающей среды РФ, Якутия стала обладателем главной награды международных экологов – премии Global Eco Brand Award в номинации «Эколидер».