Якутия показала второй результат по явке

Жители республики выбирали Ил Дархана и депутатов Ил Тумэн
В 20.00 часов по местному времени завершился Единый день голосования. 9 сентября жители Якутии выбирали руководителя региона, депутатов Ил Тумэн, муниципалитеты голосовали за глав, депутатов представительных органов и глав.Начался подсчет голосов. Предварительные итоги станут известны в ночь с 9 на 10 сентября.
Самую высокую явку дали Оленекский – 89,48%, Верхневилюйский – 77,51%, Анабарский – 75,7%, Амгинский – 70,13% и Горный – 70,02 % улусы. По предварительным данным, в республике проголосовали 46,25% избирателей. Это второй результат по явке в Дальневосточном федеральном округе, после Чукотки – более 54% ( на 18.00 часов по местному времени).
Источник: Пресс-служба ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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