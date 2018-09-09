Якутия показала второй результат по явке

Жители республики выбирали Ил Дархана и депутатов Ил Тумэн

В 20.00 часов по местному времени завершился Единый день голосования. 9 сентября жители Якутии выбирали руководителя региона, депутатов Ил Тумэн, муниципалитеты голосовали за глав, депутатов представительных органов и глав.Начался подсчет голосов. Предварительные итоги станут известны в ночь с 9 на 10 сентября.

Самую высокую явку дали Оленекский – 89,48%, Верхневилюйский – 77,51%, Анабарский – 75,7%, Амгинский – 70,13% и Горный – 70,02 % улусы. По предварительным данным, в республике проголосовали 46,25% избирателей. Это второй результат по явке в Дальневосточном федеральном округе, после Чукотки – более 54% ( на 18.00 часов по местному времени).