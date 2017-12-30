Якутия поднялась на 29 пунктов и вошла в топ-25 в рейтинге регионов по информатизации

Якутия вошла в топ-25 в рейтинге регионов по развитию информационного общества в РФ на 2017 год

В рейтинге регионов Российской Федерации по развитию информационного общества Республика Саха (Якутия) сегодня занимает 24 место. Рейтинг высчитывается по 120 показателям. Приоритетными показателями 2017 года стали ИКТ-инфраструктура, электронное правительство, ИКТ в сфере образования, ИКТ в сфере здравоохранения, ИКТ в сфере транспорта.

«Подняться на 29 пунктов в рейтинге за один год – большое достижение для республики, – прокомментировал министр связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия) Александр Борисов. – Мы замыкаем десятку регионов с наиболее значительным улучшением позиции в рейтинге Минкомсвязи».

Первые три позиции в рейтинге 2017 года занимают Москва, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. На последних позициях – Еврейская АО, Чеченская Республика, Республика Крым.

Напомним, первая версия рейтинга была представлена Минкомсвязью РФ в 2016 году.