Якутия побывала на Международном форуме труда

1-2 марта в г. Санкт Петербурге состоялся Международный Форум Труда, а также заседание Всемирной ассоциации государственных служб занятости, организованный Федеральной службой по труду и занятости (Роструд). В форуме приняли участие представители Франции, Германии, Бельгии, Швеции, Словении, Австрии, Австралии, Японии, Южной Кореи, Вьетнама и других стран, эксперты Международной организации труда. В числе регионов РФ в работе форума приняли участие представители Правительства РС(Я), Государственного комитета РС(Я) по занятости населения.

В течение двух дней участники форума работали на разных площадках по обсуждению актуальных вопросов развития рынка труда. В связи с цифровизацией, автоматизацией производственных процессов многие профессии все меньше опираются на человеческий ресурс, некоторые и вовсе канут в небытие, на смену приходят новые профессии. В этой связи возникает неизбежная реальность – массовое увольнение работников. Один из эффективных выходов из данной ситуации – системное профессиональное обучение и переобучение незанятого населения по востребованным направлениям подготовки. Участники форума презентовали свои методы работы, обменялись опытом, наметили новые пути решения по данному направлению.

Большое внимание было уделено прогнозированию рынка труда, кадровой потребности предприятий, глобальным миграционным процессам. Говорилось и о переформатировании государственных служб занятости отвечающей современным вызовам.

На совещании работников государственных служб занятости Российской Федерации, в качестве обмена опытом, выступили руководители служб г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Карелии и Республики Саха (Якутия). Председатель Государственного комитета РС(Я) по занятости населения Степан Москвитин рассказал о проводимой в республике работе в сфере занятости населения, о реализации мероприятий Года содействия занятости в РС (Я). Сегодня в республике разработан Комплекс мер по Году содействия занятости населения, в котором особое внимание уделено повышению трудовой занятости молодежи, организации профессионального обучения незанятого населения (3000 человек), содействии занятости населения сельских, северных и арктических улусов, трудоустройству инвалидов, трудоустройству местных кадров в промышленные компании Якутии. Реализация всех предусмотренных мероприятий в соответствии с планом охватит свыше 32 тысяч человек, будет трудоустроено на постоянные и временные работы не менее 22 тысяч человек.