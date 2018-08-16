Якутия передаст 25 овцебыков Магаданской области

Якутия передает овцебыков из острова Большой Бегичев Анабарского улуса в Магаданскую область. Правительство республики поддержало магаданских коллег и решило передать соседнему региону 25 молодых овцебыков. Проект находится на личном контроле врио главы республики Айсена Николаева.

Уполномоченным органом по сопровождению проекта определено Минэкологии РС(Я). Мероприятия по передаче овцебыков другому региону дело хлопотное и ответственное, требующее определенных усилий федерального и межрегионального взаимодействия, а также финансовых затрат. Отметим, что финансовые расходы по реализации данного проекта осуществляются за счет инвесторов Магаданской области в рамках государственно-частного партнерства.

Врио губернатора Магаданской области Сергей Носов в начале августа одобрил проект по развитию экологического туризма на необитаемом острове Завьялова, расположенного в Охотском море. Остров находится в 58 километрах от Магадана – это почти 40 тысяч гектаров леса, скал и каменистого берега. Площадь острова составляет 116 кв. км, туда добираются по морю или вертолетом. Там магаданцы планируют создать туристическую базу, проложат пешеходные маршруты, экологические тропы. Природа острова по исследованиям ученых якутского Института биологических проблем криолитозоны СО РАН и специалистов Дирекции биологических ресурсов и ООПТ Минэкологии РС(Я) подходит для разведения овцебыков.

«Считаю, что данный проект по расширению ареала распространения овцебыка в тундровой зоне российского региона является пионерным и значимым, особенно в укреплении межрегионального сотрудничества, а также сохранении и обогащении биоразнообразия на российской Арктике. По заключениям исследований наших ученых и специалистов, видовое разнообразие и объем потребляемых растений, а также ландшафт острова абсолютно подходят для разведения животных на этой территории, — сообщил руководитель Дирекции биоресурсов и ООПТ Яков Сивцев.

На днях группа якутских, магаданских и московских специалистов выехала на остров Большой Бегичев Анабарского района. Группу возглавил начальник управления биоресурсов Дирекции Андрей Попов, имеющий большой опыт по реализации проекта реинтродукции овцебыка в арктической зоне Якутии.

Сегодня на острове Большой Бегичев ведутся работы по отлову животных, затем пройдет процедура их передержки и в дальнейшем отловленных молодых овцебыков перевезут на постоянное местожительство – остров Завьялова Магаданской области.