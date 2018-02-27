Якутия ожидает снижения цен

С 2018 года на участке Беркакит–Томмот будут действовать сквозные среднероссийские тарифы, применяемые ОАО «РЖД», отметил в ходе отчета правительства перед населением города Нерюнгри за 2017 год премьер-министр Евгений Чекин.

В текущем году выделены средства на окончание строительства пускового комплекса Томмот–Якутск (Нижний Бестях) в объеме 2 млрд рублей.

— Начиная с этого года на участке Беркакит–Томмот будут действовать сквозные среднероссийские тарифы «РЖД». Благодаря введению единого тарифа снизятся расходы на перевозки грузов для потребителей услуг железнодорожного транспорта. В свою очередь это создаст условия для снижения цен на товары для жителей Якутии, — сказал Евгений Чекин.

По предварительным расчетам расходы на перевозку грузов до станции Томмот снизятся на ГСМ с Иркутской области на 19%, металлические трубы с Нижегородской области – на 10%, на муку из Алтайского края – на 26%, сахар из Республики Татарстан – на 11%.