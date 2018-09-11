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Экономика
11 сентября 2018, 20:34
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Якутия открыла фестиваль творческих коллективов «Созвездие» в рамках ВЭФ

9 сентября в г. Владивосток прошло торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного Экономического Форума. В мероприятии приняли участие вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, дальневосточные губернаторы, представители федеральных и региональных органов власти.

Творческие коллективы Якутии в составе 23 человек будут задействованы на многих культурных мероприятиях ВЭФ: концертах «Визитная карточка РС(Я)», «Грани алмаза в созвездии Дальнего Востока», торжественных церемониях открытии и закрытии соревнований по мас- рестлингу, встречи первых лиц государств-участников ВЭФ, малых концертных программах в павильоне республики.

9 сентября с 11:00 состоялось торжественное открытие выставки «Улицы Дальнего Востока», в рамках которого с 11 по 13 сентября будет проходить фестиваль творческих коллективов «Созвездие». Честь открывать данное мероприятие выпала именно нашему региону, где гостям и зрителям были представлены национальные культурные традиции народов Якутии. На открытии присутствовал министр культуры и духовного развития республики Владимир Тихонов.

В течение 3-х дней, коллективы из Дальнего Востока представят свои часовые программы. После выступления каждого коллектива будет проходить зрительское голосование по предложенным номинациям.

12 сентября состоится конкурс красоты «Краса УДВ». От нашего региона участвует студентка ДВФУ Кычкина Анастасия победительница «Мисс Азия ДВФУ – 2018». А также предоставляем концертные номера.

13 сентября наши артисты примут участие в торжественном закрытии выставки «Улицы Дальнего Востока».

В формате Восточного Экономического Форума ежегодно проводится выставка «Улица Дальнего Востока». В прошлом году был изготовлен гимн выставки и отснят клип, в съемках которого приняли участие представители 9-ти регионов Дальнего востока. В клипе отражены все 9 регионов Дальнего Востока.

В этом году впервые в павильоне Республики Саха (Якутия) в рамках фестиваля «Улица Дальнего Востока» на протяжении трех вечеров (с 11 по 13 сентября) заработает live-вечеринка «Жар вечной мерзлоты», где выступит диджей Sannyindahood, прозвучит якутский хомус в сопровождении электронной музыки. Посетители по достоинству оценят ночную светодиодную подсветку павильона республики «Сокровищница Вечной Мерзлоты», а также показ якутских костюмов от Августины Филипповой, который подарит гостям заряд хорошего настроения, ощущение праздника и ознакомит с мастерством изготовления одежды на основе якутских традиций.

Отрадно, что наш мас-рестлинг завоевывает все большую популярность в мировом спортивном сообществе. Так, 11 сентября в павильоне Республики Саха (Якутия)  состоялось открытие Международного турнира по мас-рестлингу «Кубок угледобывающей компании «Колмар», который нынче проводится уже во второй раз проводится в г. Владивостоке в рамках Восточного экономического форума.

На данном турнире заявлены спортсмены из 24 стран, среди которых Австралия, Индия, Азербайджан, Монголия, Новая Зеландия, США, Уругвай, Россия и другие.

Также 12 сентября министр культуры и духовного развития Якутии Владимир Тихонов выступит на сессии «Национальные проекты: что будет сделано на Дальнем Востоке. Культура» на тему «Значение национального проекта»Культура» для Республики Саха (Якутия), где будут представлены основные республиканские проекты, программы и вопросы в сфере культуры и искусства.

 

Источник: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я)
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