Якутия опять берет в долг

Министерство финансов Якутии объявило аукцион на оказание услуг по выпуску облигаций государственного займа на сумму в 11,5 миллиардов рублей, сообщает корреспондент Vostok.Today.

В документации к закупке указано, что минфин Якутии в лице главы ведомства Валерия ЖОНДОРОВА намерен заключить контракт на выпуск, размещение и обращение облигаций государственного займа республики, сумма — 11,5 миллиарда рублей, срок обращения — до 10 лет.

Тут же говорится, что облигации могут быть выпущены или отдель-ными траншами, или выпусками. Оказание услуг по выпуску облигаций власти Якутии оценили в 7,4 миллиона рублей.



Ситуацию SakhaLife.ru прокомментировала Марфа ФИЛИППОВА, депутат Государственного Собрания Республики Саха (Якутия) Ил Тумэн:

— Эта новость поразила меня. Долг республики на 1 февраля этого года уже был равен 51 млрд. рублей. А теперь мы снова лезем в долг, чтоб гасить старые долги? Я считаю, что это итоги необдуманной фи-нансово-экономической политики руководства республики. Теперь жители Якутии законно задаются вопросами, зачем Ил Дархан осво-бождал от налогов далеко не бедных недропользователей. Если бы они платили налоги в полной мере, то республиканскому бюджету и не надо было занимать?

А сейчас говорят, что по новым займам придется платить только одних процентов около 2 млрд. рублей. Для Якутии это далеко не лишние деньги. Как раз такая сумма равна годовому платежу молокосдатчикам по программе развития сельского хозяйства. И им сегодня уже этих денег не хватает. Речь-то идет о тружениках, которым надо платить за их работу. А мы вместо этого будем кормить банкиров.