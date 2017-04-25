Якутия облегчит выпускникам-отличникам дорогу в госслужбу

Проект республиканского закона «О внесении изменений в статью 10 Закона Республики Саха (Якутия) «О государственной гражданской службе Республики Саха (Якутия)», устанавливающий снижение требований к стажу для поступления на государственную службу для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, рассмотрен 25 апреля 2017 года на XXVIII (очередном) пленарном заседании якутского парламента.

Законопроект разработан Правительством республики согласно Указу Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года № 16 «О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы».

Согласно указу, законопроектом вносится в действующий закон норма о том, что лицам, имеющим дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трёх лет со дня выдачи диплома предлагается установить требования к стажу для замещения ведущих должностей гражданской службы – не менее одного года стажа гражданской службы или стажа работы по специальности. Для сравнения, для замещения ведущих должностей гражданской службы законом «О государственной гражданской службе Республики Саха (Якутия)» установлены квалификационные требования не менее двух лет стажа гражданской службы или не менее четырёх лет стажа работы по специальности, направлению подготовки. Таким образом, молодые специалисты и магистранты, закончившие вуз с красным дипломом и связывающие своё будущее с государственной службой, получат дополнительные возможности для успешной карьеры.

Разработчики законопроекта уверены, что изменение, вносимое в республиканский закон о государственной гражданской службе, должно стимулировать студентов и магистрантов получать более качественное образование и способствовать привлечению на госслужбу талантливой молодёжи.

Кроме того, вносятся изменения в порядок исчисления стажа по специальности. Для примера, при исчислении стажа государственной гражданской службы для замещения должности гражданской службы в указанный стаж предлагается включать периоды замещения должностей федеральной государственной гражданской службы, гражданской службы субъектов Российской Федерации, воинских должностей и должностей федеральной государственной службы иных видов, государственных должностей, муниципальных должностей, должностей муниципальной службы и иных должностей в соответствии с федеральными законами. Также в законопроекте уточнены периоды работы, учитываемые при исчислении стажа работы по специальности.

После обсуждения народные депутаты республики приняли проект закона «О внесении изменений в статью 10 Закона Республики Саха (Якутия) «О государственной гражданской службе Республики Саха (Якутия)» в первом чтении.