Так называется совместный творческий проект общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)» и ГУ «Дом Дружбы народов – республиканский Центр культуры и традиционного художественного творчества им. А. Е. Кулаковского».

На сцене Дворца культуры Алдана состоялся концерт национально-культурных объединений Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия) и представителей национальных общин Алданского района.

— С творческим проектом «Якутия – наш общий дом» мы объездили много районов, но все не получалось посетить юг Якутии, — рассказала заместитель генерального директора Дома дружбы народов Р. Е. Колосова. – Мы давно сотрудничаем с Алданским отделением Ассамблеи народов РС (Я), знаем многие коллективы. Хотелось, чтобы жители Алдана принимали активное участие в работе национальных объединений. Каждый человек ощущает свою принадлежность к какому-то народу, поэтому он должен знать свой язык, культуру, обычаи, лишь в этом случае он становится интересен и другим людям.

Розалия Ефимовна отметила, что Дом дружбы народов им А. Е. Кулаковского работает в сфере государственной национальной политики с 2012 года, за это время учреждение прочно заняло место в сфере укрепления и развития межнациональных отношений в Якутии. «В нашей республике в мире и согласии проживает 129 разных народов, желаю, чтобы наша дружба крепла, чтобы республика всегда славилась гостеприимством и радушием».

Концертную программу открыл известный ансамбль балалаечников «БалАнс», своим фееричным выступлением настроив зрителей на позитивную волну. Подхватили эстафету музыкальных номеров представители потомков государевых ямщиков «Ямские бубенцы» из Якутска, репертуар ансамбля включает старинные песни ямщицкого тракта, некоторые из них были исполнены со сцены. Выступление народного хореографического коллектива «Шармант» как всегда было ярким и запоминающимся. Тагир Хуснутдинов исполнил на баяне татарские наигрыши, с украинскими песнями выступил ансамбль «Журавонька» и Людмила Вартанова, прозвучали песни в исполнении члена общественной организации «Якутский казачий полк», руководителя ансамбля казачьей песни «Вольница» Юрия Белого, чуть позже он виртуозно исполнил соло на саксофоне. Продолжили концерт представители бурятской общины города Якутска, исполнив попурри из бурятских песен акапелла, необыкновенные якутские вариации на хомусе прозвучали от Ульяны Захаровой, с музыкальным номером выступила активист Ассоциации долган РС (Я) Саргылана Алексеева, носитель эвенкийской культуры Валентина Волкова не только спела песни, но и прочла два своих стихотворения, девочки из Федерации чир-спорта и чирлидинга РС (Я) представили зрителям свой спортивный номер, хоровод «Россия» хореографического коллектива «Шармант» завершил концертную программу.

Гостям были вручены памятные подарки – символ Ысыаха Олонхо дерево Аал Луук Мас и печатные издания, выпущенные к ХХII республиканскому празднику Ысыах Олонхо — 2018.