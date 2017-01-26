Якутия — наименее криминогенный субъект России

Якутия по уровню общей преступности остается одним из наименее криминогенных субъектов России, заявил на республиканской коллегии МВД министр внутренних дел региона Владимир ПРОКОПЕНКО. Подводя итоги 2016 года, он подчеркнул, что, несмотря на сложность поставленных задач, полицейским удалось с ними справиться и обеспечить правопорядок.

«По итогам минувшего года отмечается устойчивое снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений, и, что очень важно, сократилось число граждан, погибших от преступных посягательств», — отметил Владимир Прокопенко.

В целом удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений составил 18,3%, в то время как в ДФО – 19,9%, а в России – 21,2%.

По словам министра, снизилось и количество преступлений в отношении малолетних и несовершеннолетних – с 964 до 564.

Однако, заметил Прокопенко, есть и существенные проблемы – все чаще стали происходить правонарушения на улице, водители повторно садятся за руль пьяными, активизировались кибермошенники.

«На 27,7% возросло число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Люди, находящиеся в зоне риска и подверженные криминальному влиянию, должны постоянно быть в поле зрения полиции, и здесь основная нагрузка ложится на службу участковых, которая и так ведет значительную работу с этим контингентом граждан», — подчеркнул министр.