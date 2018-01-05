Якутия находится на VI месте по индексу человеческого развития

По индексу человеческого развития Якутия занимает 6 место среди субъектов Российской Федерации, такие данные приводит Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.

Ожидаемая продолжительность жизни в республике увеличилась почти до 71 года (5 лет назад — 68 лет). На данный момент это лучший показатель в Дальневосточном федеральном округе.

Также в регионе произошло значительное сокращение смертности. По темпам естественного прироста населения Якутия традиционно занимает первое место на Дальнем Востоке, который в 2016 году составил 7372 человек, всего по ДФО прирост составляет 5431 человек. Якутия устойчиво входит в десятку регионов страны, в которых продолжается естественный прирост населения (8-9 место) и отмечается высокий уровень рождаемости (6-8 место).

Меры, направленные на улучшение рождаемости, поддержку материнства, улучшение качества предоставляемых медицинских услуг позволили снизить показатели по снижению младенческой смертности на 32,0% при плане по инновационному варианту на 25,7%.