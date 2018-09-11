Якутия начинает активную работу в направлении строительства моста через Лену

Во Владивостоке подписано трехстороннее соглашение между правительством Якутии, группой «ВИС» и китайской CRCC – China Railway Bridge Engineering Bureau Group Co. Ltd. Соглашение предполагает сотрудничество сторон в реализации проектов по созданию автодорожной инфраструктуры в Якутии, сообщили телеканалу «Якутия 24» в пресс-службе правительства республики.

Ранее группа «ВИС» и China Railway Construction Corporation (CRCC) объявили о создании консорциума для реализации проектов по развитию транспортной инфраструктуры, соглашение об этом было подписано в начале августа в Москве. Сегодняшнее событие – один из первых шагов к практической реализации достигнутых договоренностей.

«Группа «ВИС» уже работает в Якутии, мы реализуем крупный проект по созданию социальной инфраструктуры на принципах государственно-частного партнёрства. Сразу 12 учреждений образования и культуры строится в столице республики. Поэтому для нас, как инвестора, интересно развивать бизнес на территории, с которой уже существуют партнёрские отношения. Привлечение одной из крупнейших китайских компаний позволит региону реализовать масштабные инвестиционные проекты», – прокомментировал подписание соглашения председатель совета директоров группы «ВИС» Игорь Снегуров.

CRCC – ведущая государственная строительная компания Китая, находящаяся под управлением комитета по контролю и управлению госимуществом при Госсовете КНР. Она специализируется на строительстве автомагистралей, мостов, высокоскоростных железных дорог, метро, тоннелей и ведет бизнес в более чем 100 странах.

«У нас уже есть положительный опыт работы с группой «ВИС», и мы намерены продолжить его на качественно новом уровне. Якутия – интересный регион с большим потенциалом для развития, надеюсь наш опыт и возможности будут полезны и востребованы», – рассказал У Цзяншунь (Wu Jianshun).

«Проект строительства Ленского моста – это один из самых важных инфраструктурных проектов и для Якутии, и для всего Северо-Востока нашей страны. Его строительство необходимо, и республика начинает активно возобновлять работу в данном направлении. По результатам моей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным были даны конкретные поручения в адрес правительства РФ, и в рамках этой работы мы сейчас ищем партнёров для подготовки проектов концессионной инициативы строительства автомобильного моста в районе города Якутск через реку Лена», — сказал руководитель региона Айсена Николаева.

Он также добавил, что первыми выступили с предложением данную концессионную инициативу разработать и реализовать крупнейший консорциум в лице корпорации ВИС — крупнейшего игрока на рынке ГЧП — и CRCC, крупнейшей железнодорожной строительной компании Китая, работающей сейчас в России на проектах московского и петербургского метрополитенов.

«Мы с ними подписали сегодня меморандум, в рамках которого будем отрабатывать различные варианты концессионной инициативы», — заключил руководитель Якутии.

Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал, что Айсен Николаев представил на Восточном экономическом форуме инвестиционные проекты региона, в том числе строительство моста через реку Лену. Презентация проходила на стенде министерства РФ по развитию Дальнего Востока.Объект обеспечит создание в регионе логистического центра, сообщается на официальном сайте ВЭФ.

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