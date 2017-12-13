Якутия на втором месте по количеству участников этнографического диктанта

Об этом заявил руководитель ФАДН России Игорь Баринов на подведении итогов Большого этнографического диктанта.

Республика Саха (Якутия) отмечена дипломом Федерального агентства как самый отзывчивый и самоотверженный регион. В торжественной обстановке на площадке информационного агентства ТАСС Игорь Баринов вручил награду министру по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) Анатолию Бравину.

Как рассказал Игорь Баринов, больше всего площадок и участников диктанта было в Москве (18 тысяч человек) и Республике Саха (Якутия) (10 тысяч человек). Например, в Якутии на полюсе холода в Оймяконском улусе было организовано 3 площадки. Диктант проходил почти при -45 градусах.

В этом году его написали 367 тысяч жителей России и еще 14 стран мира. Это в 4 раза больше, чем в 2016 году.

Для написания диктанта было открыто 2 600 площадок по всей стране и за рубежом, а в прошлом году их было всего около 800. На этих площадках свои знания о традициях, культуре, истории народов России проверили 167 тысяч человек – в 5 раз больше в сравнении с прошлым годом. Благодаря поддержке ИА ТАСС, газеты «Комсомольская правда» и правительства Удмуртии в организации электронных площадок диктант онлайн написали более 200 тысяч участников.

«Большой этнографический диктант дает возможность народам почувствовать внимание и уважение к себе, заботу общества и государства о сохранении многообразия национальных культур и традиций, подчеркивает духовное богатство России, которым может по праву гордиться каждый ее гражданин. Но самая главная задача — это, конечно, просвещение наших граждан, информирование о том колоссальном этнокультурном многообразии, которым располагает наша страна», — объяснил растущую популярность акции руководитель ФАДН России.

Министр по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) Анатолий Бравин обратил внимание на всплеск интереса к истории, культуре народов России после завершения диктанта: «Провайдеры сообщили о том, что после завершения диктанта резко увеличилось количество поисковых запросов в сети Интернет, связанных с народами России. Выросло и число посетителей в библиотеках. Это свидетельствует о том, что после диктанта у людей появилось желание узнавать больше о тех, кто живет рядом».

Еще раз отметим, что Республика Саха (Якутия) отмечена как самый отзывчивый и самоотверженный регион, Москва – как самый активный регион, Удмуртская Республика получила награду как самый надежный партнер, а Республика Ингушетия стала самым просвещенным регионом. Кроме того, в Ингушетии была организована уникальная площадка для слабовидящих: вопросы диктанта были написаны шрифтом Брайля.