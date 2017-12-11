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Общество
11 декабря 2017, 10:30
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Якутия на «НеДальнем Востоке»

Якутские деликатесы и сувениры, спортивные состязания по мас-рестлингу, и, конечно, главный символ Нового года Чысхаан – таким северным колоритом, наряду с другими дальневосточными регионами, представила себя республика на фестивале «НеДальний Восток», собравшем москвичей и гостей столицы в одном из старейших центральных парков – Эрмитаже.

Гостей праздника, организованного Правительством Москвы, приветствовали почетные гости – руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, постоянный представитель Якутии Юрий Куприянов, постпреды Чукотки и Магадана.

«На ярком и красочном фестивале «НеДальний Восток», который проходит в Москве во второй раз, мы снова представляем свою культуру и самобытность. Гости Эрмитажа могут купить деликатесы и ювелирные украшения, посоревноваться в мас-рестлинге и познакомиться с нашим Властелином холода – Чысхааном. В юбилейный для Якутии год мы громко заявляем о себе в столице нашей страны, но главное событие ждет Москву впереди. Дни Якутии, которые стартуют 14 декабря, позволят каждому жителю и гостю Москвы проникнуться нашей республикой, не преодолевая тысячи километров расстояния, нас разделяющего», — сказал Юрий Куприянов.

Напомним, что в следующие выходные в Экспоцентре откроет двери выставка «Тепло вечной мерзлоты», которая станет главным событием Дней, а в пятницу на Тверской площади уже начала работу Дальневосточная ярмарка, где павильоны Якутии традиционно собрали самые длинные очереди из посетителей, желающих приобрести знаменитую якутскую рыбу.

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Источник: Пресс-служба Постоянного Представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ.
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