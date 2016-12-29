Якутия на 25-ом месте в рейтинге спортивных регионов

Авторитетное спортивное издание «Советский спорт» опубликовало специально составленный рейтинг, в котором все субъекты Федерации ранжированы не по социально-экономическим, политическим и каким-то ещё показателям, а именно по спортивным критериям.

КАК СОСТАВЛЯЛСЯ РЕЙТИНГ

Российские регионы распределялись в рейтинге «Советского спорта» исходя из нескольких десятков критериев, в числе которых в качестве основных рассматривались такие, как количество объектов спортивной инфраструктуры (в том числе их состояние), число турниров регионального, федерального, международного уровня, проводимых в регионах, общее число команд, выступающих на постоянной основе в соревнованиях регионального и федерального уровня. Кроме того, экспертным советом, который работал над составлением рейтинга, оценивались многочисленные количественные и качественные факторы, в том числе доля населения региона, активно занимающегося спортом, доля населения, сдавшая нормы ГТО, и многое другое.

1.Республика Татарстан

2.Санкт-Петербург

3.Московская область

4.Республика Башкортостан

5.Чеченская республика

6.Челябинская область

7.Ленинградская область

8.Пермский край

9.Оренбургская область

10.Республика Дагестан

11.-24…

25.Республика Саха (Якутия)

Последнюю строчку в рейтинге занимает Магаданская область.

По материалам газеты «Советский спорт»