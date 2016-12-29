Якутия на 25-ом месте в рейтинге спортивных регионов

Авторитетное спортивное издание «Советский спорт» опубликовало специально составленный рейтинг, в котором все субъекты Федерации ранжированы не по социально-экономическим, политическим и каким-то ещё показателям, а именно по спортивным критериям.
КАК СОСТАВЛЯЛСЯ РЕЙТИНГ
Российские регионы распределялись в рейтинге «Советского спорта» исходя из нескольких десятков критериев, в числе которых в качестве основных рассматривались такие, как количество объектов спортивной инфраструктуры (в том числе их состояние), число турниров регионального, федерального, международного уровня, проводимых в регионах, общее число команд, выступающих на постоянной основе в соревнованиях регионального и федерального уровня. Кроме того, экспертным советом, который работал над составлением рейтинга, оценивались многочисленные количественные и качественные факторы, в том числе доля населения региона, активно занимающегося спортом, доля населения, сдавшая нормы ГТО, и многое другое.
1.Республика Татарстан
2.Санкт-Петербург
3.Московская область
4.Республика Башкортостан
5.Чеченская республика
6.Челябинская область
7.Ленинградская область
8.Пермский край
9.Оренбургская область
10.Республика Дагестан
11.-24…
25.Республика Саха (Якутия)
Последнюю строчку в рейтинге занимает Магаданская область.
По материалам газеты «Советский спорт»
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