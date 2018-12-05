Якутия и Хоккайдо будут развивать сотрудничество

3 декабря руководитель Якутии Айсен Николаев встретился в городе Саппоро (Хоккайдо, Япония) с губернатором префектуры Хоккайдо госпожой Харуми Такахаси. Стороны заявили о планах разработать и подписать соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между двумя регионами в 2019 году. Намерения указаны в совместном протоколе.

Планируется развивать сотрудничество в области культуры, образования, здравоохранения, спорта, международного туризма и других гуманитарных сферах. Перспективным названо сотрудничество между образовательными организациями, установление межрегионального шефства над школами регионов, связей между федерациями регионов по зимним видам спорта, а также организация культурных мероприятий, молодежных обменов, реализация совместных туристско-рекреационных проектов.

Помимо этого, Айсен Николаев и госпожа Харуми Такахаси обсудили необходимость продолжения совместно с «Хоккайдо Корпорэйшн» уникального проекта по круглогодичному выращиванию овощей в зоне вечной мерзлоты с использованием японских технологий. Третий этап строительства круглогодичного тепличного комплекса «Саюри» в селе Сырдах городского округа «город Якутск» запланирован на 2019 год, площадь теплицы должна достигнуть 3,2 га. Выход на проектную мощность ожидается к 2020 году.

Главы регионов также отметили успешный запуск в этом году совместно с «Хоккайдо Корпорэйшн» мусоросжигательной установки по утилизации медицинских отходов в Якутске. Она может перерабатывать до 500 тонн медицинских отходов в год. В этой связи была поддержана новая инициатива по проекту строительства Комплекса по обработке и размещению отходов на территории Якутска. Отметим, что из Якутска ежедневно вывозится до 470 тонн бытовых отходов.

Кроме того, лидер Якутии провел переговоры с руководством Хоккайдо Банка (Hokkaido Bank, Ltd.) – председателем Совета директоров г-ном Ёсихиро Сэкихати и президентом банка г-ном Масахиро Сасахара. Айсен Николаев озвучил предложение рассмотреть банку возможность финансирования заявленных проектов по строительству первой очереди мусороперерабатывающего завода и продолжению строительства круглогодичного тепличного комплекса.

Также Ил Дархан встретился 3 декабря с Генеральным консулом РФ Андреем Фабричниковым.

Напомним, официальная делегация Якутии находится с визитом в Японии со 2 по 6 декабря. В рамках визита запланированы встречи с руководством крупных корпораций, членами правительства и парламента Японии. 5 декабря в Токио пройдет Инвестиционный семинар Якутии, на котором будет представлен экономический и инвестиционный потенциал республики.