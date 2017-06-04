Якутия и «Газпром» подписали новое соглашение о сотрудничестве

2 июня в рамках ХХI Петербургского международного экономического форума заключено новое Соглашение о сотрудничестве между Республикой Саха (Якутия) и ПАО «Газпром». Подписи под документом поставили глава республики Егор БОРИСОВ и председатель правления компании Алексей МИЛЛЕР.

Договорённость об актуализации соглашения 2007 года была достигнута в марте текущего года в ходе рабочей встречи подписантов. Новая редакция документа будет способствовать реализации Восточной газовой программы, нацеленной на формирование новых центров газодобычи и единой системы транспортировки газа потребителям Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также экспорта российского газа в Китай и страны АТР.

Основой для формирования Якутского центра газодобычи является освоение Чаяндинского месторождения и параллельное строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» для обеспечения надёжных поставок природного газа российским и зарубежным потребителям. В этой связи документом предусматривается двустороннее взаимодействие в области геологического изучения недр, добычи и транспортировки газа, нефти, развития производственной и социальной инфраструктуры Якутии и создание для этого соответствующих условий.

«К строительству и последующей деятельности Якутского газового центра необходимо шире привлекать местные компании. На сегодняшний день к подрядным и субподрядным работам для реализации Восточной газовой программы привлечены всего 15 предприятий республики», – отметил глава региона в ходе встречи с руководством «Газпрома» в марте. В этой связи по предложению Борисова в соглашение отдельно включены пункты о содействии в привлечении производственного потенциала промышленных предприятий Якутии к участию в реализации проектов добычи и транспортировки углеводородного сырья на территории региона, а также о трудоустройстве местных кадров для работы на объектах «Газпрома» и расширении доступа субъектов предпринимательства республики к закупкам, осуществляемым «Газпромом».

Немаловажно, что в соглашение вошли положения о реализации комплексных программ природоохранных и природовосстановительных мероприятий, ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, устранении последствий негативного воздействия и возмещении ущерба. Сегодня в зоне хозяйственной деятельности предприятий группы «Газпром» создана комплексная система экологического мониторинга, принимаются меры для сохранения исконной среды обитания, традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проведения этнологических экспертиз в местах компактного проживания этих народов.

Алексей Миллер и Егор Борисов также подписали программу развития газоснабжения и газификации республики на период до 2026 года. В соответствии с документом, «Газпром» планирует построить на территории Якутии газораспределительные станции, газопроводы-отводы и межпоселковые газопроводы общей протяженностью около 365 км. Это позволит газифицировать 29 населенных пунктов в Алданском, Ленском, Нерюнгринском и Олекминском районах республики. Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство более 396 км внутрипоселковых сетей, подготовит к приему газа более 6,6 тыс. квартир и домовладений, 90 котельных. Суммарный объем инвестиций компании и региона по программе оценивается в 13,1 млрд рублей.

По целевой программе «Газпром – детям» планируется финансирование строительства новых многофункциональных спортивных объектов в Ленске, Чульмане и Алдане. Также компания предусмотрит финансирование для реализации Плана мероприятий, приуроченных к 100-летию образования Якутской АССР.

Дополнительно включен пункт о поэтапном увеличении объёмов налоговых платежей, уплачиваемых участниками консолидированной группы налогоплательщиков «Газпром» в бюджет республики.

– Подписание договора с ПАО «Газпром» в рамках ПМЭФ стало итогом напряженной предварительной работы двусторонней рабочей группы, — отметил глава Якутии по итогам официальной церемонии. — Нам удалось добиться включения в текст соглашения всех договоренностей, достигнутых во время нашей с Алексеем Борисовичем встречи в марте. Уверен, что теперь роль «Газпрома» в социально-экономическом развитии Якутии станет еще более существенной.

Источник: egorborisov.ru