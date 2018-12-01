Якутия и Газпром обсудили совместные проекты

Вопросы дальнейшего сотрудничества Республики Саха (Якутия) и «Газпрома» обсудили 30 ноября в Санкт-Петербурге глава Якутии Айсен Николаев и председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Начавшееся в 2014 году строительство масштабного газопровода «Сила Сибири» близится к завершению. Основной объём работ по укладке линейной части магистрального газопровода от Чаяндинского месторождения до границы с Китайской Народной Республикой почти завершён. Через год должна начаться поставка российского газа в Китай. Первым по газопроводу должен быть пущен газ из Чаяндинского месторождения Якутии.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития Якутского центра газодобычи, готовности объектов и технологического оборудования для начала добычи газа. Напомним, Якутский центр газодобычи базируется на Чаяндинском месторождении, запасы которого составляют около 1,4 трлн куб. м газа.

Айсен Николаев отметил, что с вводом в эксплуатацию проекта «Сила Сибири» связывает дальнейшее развитие газификации республики. Стороны обсудили вопросы строительства газораспределительных станций и межпоселковых газопроводов на территории Южной Якутии в рамках программы развития газоснабжения и газификации Якутии на период до 2025 года. Сегодня «Газпром» ведёт проектирование первоочередных объектов: четырёх газопроводов-отводов с газораспределительными станциями и четырёх межпоселковых газопроводов для газификации Алдана, Олёкминска; сёл Беченча и Мурья Ленского района и села Иенгра Нерюнгринского района.

Алексей Миллер и Айсен Николаев обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества «Газпрома» с транспортными и научными организациями региона.

Ещё одним важным вопросом повестки стала реализация целевой программы «Газпром – детям». Так, обсуждены спортивные объекты, которые будут построены в рамках данной программы к 2022 году – к 100-летию образования Якутской АССР. К знаменательной дате «Газпром» планирует построить три новых физкультурно-оздоровительных комплекса. В Якутске ФОК будет оборудован бассейном и катком, в Алдане и Нерюнгри — катком. Компания также примет участие в финансировании строительства ФОКа с универсальным залом и бассейном в городе Ленске.