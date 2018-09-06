Якутия хочет подписать соглашение с Росатомом

Кроме закрепления соглашений с иностранными компаниями, такими как «Хоккайдо Корпорэйшн», на полях Восточного экономического форума Якутия планирует подписать еще несколько договоров о сотрудничестве с крупными российским компаниями в сфере образования, атомной энергетики и кадровой политики.

На ВЭФ-2018 республика подпишет более 35 соглашений с российскими и зарубежными предприятиями, как сообщил и.о. председателя правительства республики Владимир Солодов во время брифинга по вопросам участия якутской делегации в форуме.

Среди самых крупных он выделяет договор с компанией «Росатом», в рамках которого руководство республики собирается обсудить создание атомных электростанций малой мощности.

«Пока рано говорить о конкретных решениях, потому что еще есть технические развилки, но мы хотим договориться с руководством «Росатома», если этот проект будет переходить в практическую плоскость, то республика была бы первым регионом, где он будет реализован, потому что в наших условиях станции могут дать максимальный результат», — объяснил Солодов.

Планируется также подписание трехстороннего соглашения по обеспечению кадрами из республики с компанией Колмар и Агентством по развитию человеческого капитала Дальнего Востока.

«Мы будем уделять большое внимание взаимодействию с нашими крупнейшими работодателями. После форума я буду проводить тематические совещания по долгосрочному сотрудничеству в области обеспечения кадрами крупных компаний — АЛРОСА, Колмар, Сургутнефтегаз и Газпром«, — добавил и. о. премьера Якутии.

По его мнению, это важное и критическое направление по сотрудничеству, по которому можно рассмотреть все ступени обучения молодых специалистов для работы на предприятиях, вплоть до того, чтобы со школьной скамьи компании участвовали в подготовке ребят.

Соглашение с Внешэкономбанком по сотрудничеству в сфере образования позволит провести несколько тестовых «перезагрузок» в якутских школах. По словам Солодова, в рамках совместного пилотного проекта будут отобраны школы, которые находятся в отдалении от Якутска. Введенные изменения должны обеспечить более высокое качество обучения, которое оценят по определенными показателям, в частности, баллы ЕГЭ выпускников и их поступаемость в вузы.