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Якутия готовится к приему фрагментов ракеты-носителя

1 февраля состоится запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и № 4. Это будет третий запуск с космодрома «Восточный». 

В связи с этим, в районах падения в Вилюйском и Алданском районах продолжаются подготовительные работы.

По информации первого заместителя министра охраны природы Семена Яковлева, в эти дни специалистами Министерства охраны природы РС(Я) проводятся предпусковые экологические обследования с отбором проб природных сред, встречи с населением в селах Кюбяинде и Кюлекянь.

«Облет района падения с поиском по намеченным радарным комплексом точкам и экологическим обследованием запланировано на 1 и 2 февраля, после запуска ракеты-носителя», — сообщил он.

По решению оперативного штаба, в районе падения РП 983 в Алданском районе не будет применяться радиолокационный комплекс. В связи с низкими температурами планируется применить для поиска беспилотные летательные аппараты. 1 февраля будет осуществлен поисковый вылет с целью обнаружения и фиксации места падения фрагментов головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2».

Напомним, что решением КЧС Вилюйского улуса от 29 января по 1 февраля объявлен режим повышенной готовности в МО «2-й Кюлетский наслег», «Югюлятский наслег», «1-й Кюлетский наслег» и «Тылгынинский наслег».

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Источник: Пресс-служба Минприроды РС(Я)
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