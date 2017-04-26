Якутия готовится к Ердынским играм

В Иркутске состоялся оргкомитет по подготовке и проведению VI Международного этнокультурного фестиваля «Ердынские игры», в котором приняли участие представители Якутии и Бурятии. Участники совещания утвердили положение и обсудили культурную и спортивную программы.

Заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина ВОБЛИКОВА, открывая заседание организационного комитета, отметила значимость этого межрегионального проекта.

Планируется, что в рамках Игр состоятся международная научно-творческая конференция «Ердынские игры — содружество в пространстве Евразии», фестиваль традиционного кругового танца евразийских народов, выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества, фестивали этнического костюма «Нити времени», этнической музыки, мастер-классы по национальной хореографии. Игры баторов включат в себя соревнования по метанию камня, национальной борьбе, стрельбе из лука, якутским прыжкам и перетягиванию палки. Спортивную программу также дополнят скачки на лошадях по пересеченной местности и стрижка овец. Традиционно на Играх выберут главную красавицу, которая продемонстрирует лучший стилизованный наряд и национальный танец.

Первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав ЛЕВОЧКИН проинформировал участников совещания о том, что 13 марта в МИД РФ состоялась встреча Сергея Лаврова с главами Алтая, Башкортостана, Татарстана, Хакасии и Якутии, на которой было поддержано предложение главы республики Егора Борисова о строительстве в Якутске Международного центра эпоса евразийских народов. Планируется, что генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова этим летом заложит первый камень под этот объект.

В этой связи министерство культуры и духовного развития Якутии предлагает оргкомитету Ердынских игр поддержать проведение научно-творческой конференции «Календарные праздники евразийских народов» в рамках мероприятий 385-летия вхождения Якутии в состав Российского государства в декабре текущего года в Москве, на которой каждый регион мог бы представить свой народный календарный праздник.

«Реализация таких совместных проектов позволяет нашим регионам объединять усилия и позиционировать их на федеральном уровне как территорию культурной сопространственности тюркских и монгольских народов, вступавших в оживленный диалог уникальных этнокультур Евразии», — отметил Владислав ЛЕВОЧКИН.

Якутия в свое время инициировала проведение Ердынских игр и продолжает линию развития межрегионального сотрудничества по сохранению сакрального наследия кочевого мира Евразии. С предложениями по усилению научного сопровождения программ фестиваля «Ердынские игры» и по реализации других евразийских проектов, таких как этнофестиваль календарных праздников «Под единым солнцем» или «Александр Невский в Срединном мире», выступил продюсер Владимир ИВАНОВ.

О необходимости разработать единую концепцию развития этнокультурного проекта Ердынских игр говорила в своем выступлении и министр культуры и архивов Иркутской области Ольга СТАСЮЛЕВИЧ. В разработке концепции готовы принять участие ученые Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук и Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, сообщает пресс-служба Минкульта Якутии.

В ходе рабочей поездки представители Якутии встретились с губернатором Иркутской области Сергеем ЛЕВЧЕНКО и провели ряд переговоров с руководителями министерства культуры и архивов Иркутской области и учреждений культуры для обсуждения еще одного проекта, объединяющего регионы, — празднование в этом году 220-летия со дня рождения и 40-летия канонизации Митрополита Московского, апостола Сибири и Аляски святителя Иннокентия ВЕНИАМИНОВА, родившегося в истоке реки Лены в селе Анга.