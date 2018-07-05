Врио главы республики Айсен Николаев заявил, что Якутия готова к прорыву. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу «Якутия 24», комментируя обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию о том, что «России необходим прорыв».

Айсен Николаев подчеркнул, что республика обладает всеми ресурсами для такого прорыва: и природными, и техническими, и научными, и человеческими – в первую очередь для того, чтобы быть лидером не только на Дальнем Востоке, но и во всей стране.

«Сейчас я ставлю именно такую задачу перед правительством республики, органами управления и перед крупнейшими корпорациями. Мы должны достичь этих целей, чтобы люди в республике жили счастливо и богато. Якутия достойна гораздо лучшей жизни, обладая таким потенциалом и ресурсами», — отметил Николаев.

По мнению врио главы республики, Алданский район всегда был в ряду флагманов республиканской промышленности.

«Я считаю, Алдан не должен оставаться на заднем плане, а наоборот должен достойно сохранить свое место и продолжать развиваться. Кроме золотодобычи, здесь мы должны развивать и другие перспективные проекты, в том числе проекты нефтяных компаний. Прохождение через территорию района крупных трубопроводов дает толчок развитию районов. Мы должны не забывать и наши традиционные отрасли — золотодобычу», — сказал в своем интервью врио.

Также он высказал свое мнение о создании ТОСЭР на территории Алданского района:

«Сегодня закон нам позволяет в рамках ТОСЭР «Южная Якутия» иметь площадки в Алданском и Олекминском районах. Так, например, к ТОСЭР «Кангалассы» в Якутске хотят присоединиться территории из других районов Хангаласского, Мегино-Кангаласского районов. Главное, чтобы предприятия, которые есть на территории Алданского района, готовые инвестировать и стать резидентами ТОРа правильно оформили свои документы», — отметил он.

Кроме того, врио главы республики подчеркнул, что с управляющей компанией ТОСЭР «Южная Якутия» и Минвостокразвития есть предварительная договоренность о масштабировании ТОСЭР в Южной Якутии.

«Те проекты, которые есть на территории прилегающих районов (Алданский, Олекминский), их будем прописывать туда. При этом они будут считаться резидентами этого ТОСЭР, но вся их деятельность будет проходить на территории Алданского района», — резюмировал Айсен Николаев.

Как сообщал телеканал «Якутия 24», ранее Айсен Николаев с рабочей поездкой посетил Аладнский район. Врио руководителя региона принял участие в торжественном открытии республиканского национального праздника Ысыах Олонхо–2018. Айсен Николаев также побывал на объектах промышленных предприятий АО «Полюс Алдан» и ПАО «Селигдар» — золото-извлекательных фабриках и площадке кучного выщелачивания, в локомотивном депо АО «Железные дорогие Якутии» и провел совещание в местной администрации по вопросам социально-экономического развития центра золотодобывающей промышленности республики.