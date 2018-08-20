Якутия формирует инициативную группу по проведению референдума против пенсионной реформы «по-медведевски»

Несколько часов продолжается регистрация участников Собрания, инициированного «Справедливой Россией» в Якутии по вопросу проведения референдума по пенсионной реформе.

«Мы сейчас в самом начале пути, но уже сейчас понятно, что навязанное федеральным правительством повышение пенсионного возраста неприемлемо для большинства якутян, также, как и для всех жителей России. Республиканское отделение партии поддержало нашего коллегу Илью Свиридова, который подал заявку в ЦИК на проведение Всероссийского референдума по пенсионной реформе. Сегодня люди идут нескончаемым потоком, несмотря на то, что каждую подпись регистрирует нотариус, люди ждут. Мы показали пришедшим на собрание фильмы – просто хорошие старые русские фильмы, чтобы скрасить часы ожидания. Но пришедшие жители Якутска говорят, что готовы и без кино ждать, даже простояв или просидев на стульях несколько часов. Мы вместе, мы сегодня еще раз убедились в этом. И это самое главное!», — сказал член городского Совета «Справедливой России» в Якутске Алексей Ромашов.

Сейчас проходит первый этап организации Всероссийского референдума. На этом этапе будут собраны подписи, организована федеральная инициативная группа с обязательным уведомлением ЦИК. Принять участие в этом этапе должны жители не менее 50% регионов России. На втором этапе инициаторы должны будут собрать не менее 2 млн подписей уже по всей России. И только после этого может быть проведен референдум.

«Мы уверены, что все у нас получится. Мы видим поддержку народа, мы видим, что подавляющее большинство жителей Якутии выступают против вопиющей несправедливости – повышения пенсионного возраста. Люди не готовы с этим мириться, а значит, референдуму быть!», — убежден Алексей Ромашов.